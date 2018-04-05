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Boracay Adası çevre kirliliği nedeniyle kapatıldı

Filipinler'in ünlü adası Boracay, aşırı yoğunluk ve bu yoğunluğu karşılamaya yönelik düzensiz yapılaşmanın yol açtığı çevre kirliliği nedeniyle 6 aylığına kapandı.

Haber Merkezi | 05.04.2018 - 12:03..
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Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda, 26 Nisan'dan itibaren 6 ay boyunca turizme kapatılmasını karar verildi.

Boracay Adası çevre kirliliği nedeniyle kapatıldı

"ADAYI KURTARMAK İÇİN DERHAL ÖNLEM ALMAMIZ GEREK"

Siyasi iradenin kararını destekleyen Turizm Müsteşarı Frederick Alegre, "Kar güdüsünü bir tarafa bırakıp yıllardır devam eden çevre ihmallerinin yarattığı problemleri çözme niyetini ortaya konmuştur. Adayı kurtarmak ve daha ileri boyuttaki tahribatı önlemek için derhal önlem almamız gerekiyor." dedi.

Boracay Adası çevre kirliliği nedeniyle kapatıldı

KANALİZASYON ŞART

Turizm tesislerinin yanı sıra bölgeye ekonomik nedenlerle göç eden yerleşimcilerin ormanlarda ve koruma altındaki sulak alanlarda kaçak yapılar inşaat ettiği belirtilen kararda özellikle deniz suyunu kirleten kanalizasyon sorununa acil çözüm bulunması gerektiği vurgulandı.

Turizme kapatılan adaya bu süreçte yeni bir kanalizasyon ağı inşa edileceği belirtildi.

Boracay Adası çevre kirliliği nedeniyle kapatıldı

DUTERTE 'FOSEPTİK ÇUKURUNA DÖNDÜ'

Şubat ayında yaptığı açıklamada aşırı yoğunluk ve yapılaşmaya dikkat çeken Devlet Başkanı Duterte, adanın denizi için foseptik çukuru benzetmesinde bulunmuştu.

KAPASİTESİNİN ÇOK ÜSTÜNDE ZİYARETÇİSİ VAR

En fazla 30 bin kişiyi ağırlayabilecek 10 bin dönümlük adanın günde 70 bin yılda 2 milyon misafiri oluyor. Ada tek başına ülke ekonomisine yıllık 1 milyar dolar katkı sağlıyor.

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