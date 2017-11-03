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Boran Kuzum - Ecem Uzun aşk yaşıyor

“Vatanım Sensin”in Leon’u Boran Kuzum ile ödüllü oyuncu Ecem Uzun objektife işte böyle takıldı.

03.11.2017 - 07:15
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“Tereddüt” filmindeki performansıyla ödülleri toplayan Ecem Uzun’la “Vatanım Sensin” dizisindeki Leon karakteriyle ünlenen Boran Kuzum, önceki gece sabaha karşı 04.30’da Karaköy’deki bir mekan çıkışı görüntülendi.

BİRBİRLERİNE SARILIP ISINMAYA ÇALIŞTILAR

Kapı önünde taksi bekledikleri sırada, soğuk havadan dolayı birbirlerine sarılan sevgililer romantik anlar yaşadı. Patlayan flaşlarla şaşıran ikili, vakit kaybetmeden caddeden gelen taksiye bindi. İkili, gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtsız bıraktı.

Boran Kuzum - Ecem Uzun aşk yaşıyor

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