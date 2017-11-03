Boran Kuzum - Ecem Uzun aşk yaşıyor

İstanbul Avcılar'da gelen ihbar üzerine harekete geçen polisler, arabada boğazı kesilmiş bir erkek cesedi buldu.

İstanbul'da boğazı kesilmiş bir ceset bulundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın kullandığı kişisel sosyal medya hesabı 11 dakikalığına Twitter tarafından kapatıldı.

Başbakan Yıldırım’ın başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi, 22 projeyle ilgili kararlara imza attı.

Savunma Sanayiinden 5 milyar dolarlık 22 proje

Gümüşhane'de, "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün otomobiliyle kontrol noktasında çarptığı trafik polisi şehit oldu.

Dur ihtarına uymadı bir polisi şehit etti

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Seda Akgül: Erkek maaşının 3 katı tek taş almalı

Seda Akgül, evlenme teklifi yapacak bir erkeğin Uluslararası standarda göre maaşının 3 katı fiyatında tek taş alması gerektiğini söyledi.