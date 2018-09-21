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Borç baba katili yaptı

Ali C., oğlu Aziz C.'nin yüklü miktarda borcu olduğunu öğrendi. İkili arasında çıkan tartışma sonrası Azi C. babasını öldürdü.

İHA | 21.09.2018 - 22:06..
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30 yaşındaki Aziz C. babasının borcunu öğrenmesiyle çıkan tartışmada av tüfeğine sarıldı. Babasını öldüren Aziz C., cesedi kamyonda sakladı.

Borç baba katili yaptı

YAKINLARI CESEDİ KAMYONDA BULDU

Aksaray'da babası ile borcu yüzünden tartışan şahıs, babasını av tüfeğiyle kafasından vurarak öldürdükten sonra kamyonetin kasasına sakladı. Kız kardeşinin olayı itiraf etmesi ile zanlı yakalandı.

Sabah erken saatlerde yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Aziz C. evde bulunan av tüfeğini alarak kız kardeşi Rukiye C.'nin (28) yanında yakın mesafeden babasının kafasına bir el ateş etti. Baba Ali C. hayatını kaybederken, Aziz C. babasının cansız bedenini kız kardeşini de öldürmekle tehdit ederek bahçelerinde bulunan kamyonetin kasasına taşıyarak sakladı.

Borç baba katili yaptı

KIZ KARDEŞİ İTİRAF ETTİ

Akşama kadar Ali C.'yi görmeyen ailenin diğer fertleri, durumdan şüphelenerek aramaya başladı. Her yeri aradıktan sonra bir sonuca ulaşamayan aile fertleri, akşam saatlerinde kamyonetin kasasına malzeme yüklemek isterken Ali C.'nin kanlar içinde cansız bedeni ile karşılaştı.

Ne olduğunu anlamayan aile fertleri durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, Ali C.'nin öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatırken, Rukiye C. olayı itiraf etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri Aziz C.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

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