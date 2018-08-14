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Borç verdiği kişiyi yolda öldürdü

Düzce'de borcunu ödemediği iddiasıyla yolda durdurduğu kişiyi, aracını durdurup av tüfeğiyle vurdu.

DHA | 14.08.2018 - 02:31..
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Akşam saatlerinde Düzce'ye bağlı Esentepe Köyü yolunda Mithat Yılmaz (25) idaresindeki 81 EE 716 plakalı otomobili ile köye giderken Mustafa Ünsal tarafından yol üzerindeki ormanlık alanda durduruldu.

Borç verdiği kişiyi yolda öldürdü

Ünsal, iddiaya göre aracın yanına gelerek borç verdiği Mithat Yılmaz ile tartışmaya başladı. Daha sonra yanındaki av tüfeği ile Yılmaz'a ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden Mithat Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Mustafa Ünal ise olay yerinden aracına binerek kaçtı.

Borç verdiği kişiyi yolda öldürdü

Aracı görerek kaza olduğunu sanan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri araçta tüfekle vurulmuş bir kişiyi görünce, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri köy yolu üzerinde yaptıkları kontrollerde Mustafa Ünal'ı kaçmaya çalışırken yakalayarak gözaltına aldı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen Ünal, borcu nedeniyle Yılmaz'ı vurduğunu itiraf etti.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mithat Yılmaz'ın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Borç verdiği kişiyi yolda öldürdü

Borç verdiği kişiyi yolda öldürdü

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