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Borç yapılandıranlar için ilk taksit ödeme süresi uzadı

Vergi dairelerinde oluşan yoğunlukların ardından, ilk ödemeler için 15 günlük ek süre tanıdı.

AA | 02.10.2018 - 08:20..
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Borç yapılandıranlar için ilk taksit ödeme süresi uzadı

Kamuya ait borçlarını yapılandıran vatandaşlar, ilk taksit ödemelerini yapabilmek için vergi dairelerine akın etti.

Binlerce kişinin gittiği vergi dairelerinde oluşan yoğunluk görülünce, vatandaşlara bir fırsat daha sundu.

SON GÜN 15 EKİM

İlk taksit ödemeleri için vatandaşlara 15 günlük ek süre tanındı.

Buna göre; ilk taksit ödemeleri için son gün 15 Ekim olarak belirlendi.

Borç yapılandıranlar için ilk taksit ödeme süresi uzadı

BU SON YAPILANDIRMA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu yapılandırmanın son kez yapıldığını belirterek vatandaşların yapılandırma fırsatını kaçırmaması gerektiğini söylemişti.

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