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Borçka Barajı'ndan ekonomiye 1.8 milyarlık katkı

Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde kurulu Borçka Barajı 8 yılda 7 milyar kilovatsaat enerji üretti ve 1 milyar 800 milyon lira katkı sağladı.

14.03.2017 - 11:45
  1. Haberler
  2. Ekonomi

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Borçka Barajı'nın, Türkiye'nin kuzeydoğu bölgesinde Çoruh Nehri üzerinde, aşağı Çoruh Havzası'nda bulunduğu hatırlatıldı.

7 MİLTAR KİLOVATSAAT ENERJİ ÜRETİLDİ

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Borçka Barajı'nın, halen Muratlı ve Deriner barajları ile üç altın gerdanlıktan biri olma özelliği taşıdığına işaret edilen açıklamada, milli ekonomiye de büyük katkı sağlayan Borçka Barajı ve HES'ten 8 yılda 7 milyar kilovatsaat enerji üretildiği belirtildi.

Borçka Barajı'ndan ekonomiye 1.8 milyarlık katkı

1 MİLYAR 800 MİLYON LİRA KATKI

Açıklamada, 2007 yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde açılışını yaptığı ve iki üniteden oluşan Borçka Barajı'nın 1. ünitesinde, Nisan 2007 itibarıyla elektrik enerjisi üretilmeye başlandığı kaydedilerek, "Borçka Barajı'nın planlaması yapılırken milli ekonomiye yılda 90 milyon dolar katkı sağlayacağı öngörülmüştü. Bugün ise öngörülerin çok üstünde bir verim elde edilerek Borçka Barajı ve HES'ten 8 yılda 7 milyar kilovatsaat enerji üretimi gerçekleştirildi. Böylece milli ekonomiye 1 milyar 800 milyon lira katkı sağlandı." ifadelerine yer verildi.

Borçka Barajı'ndan ekonomiye 1.8 milyarlık katkı

Borçka Barajı'ndan ekonomiye 1.8 milyarlık katkı

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