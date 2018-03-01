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Borçlar Şevket Çoruh'a düğün yaptırmadı

Ünlü oyuncunun geçtiğimiz yıl 7 milyon TL kredi çekerek açtığı Baba Sahne’nin borçları nedeniyle düğün yapmadığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 01.03.2018 - 15:10..
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Borçlar Şevket Çoruh'a düğün yaptırmadı

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, geçtiğimiz yıl sahip olduğu klasik otomobillerini ve 2 dairesini satıp üzerine 7 milyon TL banka kredisi çekerek Kadıköy’deki Baba Sahne adını verdiği tiyatro salonunu açarak hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamıştı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Özge Turna’yla 2 yıldır beraber olan Çoruh, özel hayatındaki mutluluğu da evlilikle taçlandırmak istiyordu ama Baba Sahne’nin işleri nedeniyle evlilik tarihini belirleyemiyordu.

"EVLEN BENİMLE"

Özge Turna, geçtiğimiz ekim ayında sosyal medyadaki “Benimle evlenmezsen bir kafenin ortasında seninle tartışır, sesimi yükseltir, avazım çıktığı kadar bağırır, ardından küser ve giderim” şeklindeki paylaşımıyla, evlilik teklifi beklemekten sıkıldığını gözler önüne sermişti.

Turna’ya borçları nedeniyle düğün yapamayacağı için evliliği ertelediğini söyleyen Çoruh, sevgilisinden ‘Düğün olmasa da olur’ cevabını alınca 31 Aralık 2017’de evinde aile arasında düzenlenen nikâh töreniyle evlendi.

Borçlar Şevket Çoruh'a düğün yaptırmadı

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