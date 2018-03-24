Borçları yüzünden bunalıma giren adam intihara kalkıştı

Karşıyaka'da meydana gelen olayda, G.D'yi çatıda görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Çatının kenarında yürüyen G.D'yi ikna çabaları sonuçsuz kaldı.

GÖRÜNTÜ ALMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR BİRBİRİYLE YARIŞTI

İtfaiye ekiplerinin hava yastığı açmaya çalıştığı sırada G.D, çatıdan sarktı.

Bu sırada ekipler G.D'yi tutarak düşmesini engellerken, aşağıda bekleyenler ise ölümle yaşam arasındaki bu çizginin görüntülerini çekmek için yarıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çatıdan indirilip, gözaltına alınan G.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İntihar girişimi nedeniyle aksayan trafik ise normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.