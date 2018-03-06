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Borçlu çiftçilere blokaj uyarısı

2017 yılından elektriğe ait borcu bulunan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'taki çiftçilere, blokaj uygulanacağı belirtilerek, borçlarını ödemeleri konusunda hatırlatma yapıldı.

İHA | 06.03.2018 - 11:44..
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Dicle Elektrik Dağıtım, 2017 yılında tarımsal sulama amacıyla kullandıkları elektriğe ait borcu bulunan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçileri, blokaj uygulamasından dolayı sıkıntı yaşamamaları için, borçlarını bir an önce ödemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Dicle Elektrik Dağıtım’dan yapılan açıklamada, önceki yıllarda da yayınlanan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2017/47 sayılı “Tarımsal sulamaya ilişkin elektrik borcu bulunan çiftçilere bu borçları ödeninceye kadar 2017 üretim sezonuna ait fark ödemesi destekleme ödemesi yapılmamasına ilişkin uygulama tebliğine” dikkat çekildi.

Borçlu çiftçilere blokaj uyarısı

'ELEKTRİK BORCU KONUSUNDA DUYARLI OLUNMALI'

Açıklamada, 2017 yılında Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde tarımsal amaçlı sulamada kullanılan elektrikten kaynaklanan borç için 2017 ekilişi fark ödemesine konu ürünlerde çiftçinin alacağı fark ödemesi destek ödemelerine ödeme zamanında bloke konulmasını içeren tebliğden etkilenmek istemeyen çiftçilerin elektrik borcu konusunda duyarlı olmaları istendi.

48 BİN 181 ÇİFTÇİ TEBLİĞ KAPSAMINDA

Dicle Elektrik Dağıtım açıklamasında, sorumluluk bölgesindeki illerde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın söz konusu tebliğinin kapsamına giren çiftçi sayısının 48 bin 181 olduğu bildirildi.

2017 yılına ait tarımsal sulamadan kaynaklı elektrik borcundan dolayı destekleme primlerine bloke konulan çiftçi sayısı bakımından il sırayı Şanlıurfa alırken burayı Mardin ve Diyarbakır izliyor.

Borçlu çiftçilere blokaj uyarısı

BLOKE 2-3 GÜN İÇERİSİNDE KALDIRILACAK

Dicle Elektrik tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yılki tarımsal sulama dönemine ait olan elektrik borcunu bir defada ödeyen çiftçilerin blokesinin hemen kaldırılacağı, borcunun desteklemesinden kesilmesini isteyen çiftçilerin blokesinin ise destekleme ödemesi hesapları virman işlemlerinden ötürü 2-3 gün içerisinde kaldırılacağı da bildirildi.

Açıklamanın son bölümünde ise, tarımsal sulamada her yıl yaklaşık 1,6 milyar lira tutarında elektrik enerjisinin bedeli ödenmeden kullanıldığının altı çizilerek, sürdürülebilir hizmet ve kesintisiz, kaliteli enerji arzı için söz konusu borçların ödenmesinin büyük önem taşıdığına da dikkat çekildi.

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