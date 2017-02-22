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Borcu yüzünden intihara kalkışan adam kıl payı kurtuldu

Bursa'da bankaya olan kredi borcunu ödeyemediği için vergi dairesinin yangın merdivenine çıkan adam, polis tarafından ikna edildi.

22.02.2017 - 09:04
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Bankaya olan 1000 liralık kredi borcunu ödeyemediği için bunalıma giren Hayrettin K. (26), Otosansit Sanayi Sitesi içerisindeki vergi dairesi binasının yangın merdivenine çıkarak intihar edeceğini söyledi.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Çalışanların ve çevredeki esnafın haber vermesi neticesi olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın merdivenin en son noktasında iki demirin üzerine basarak ayağa kalkan Hayrettin K. bir ara dengesini kaybetti. Genç adam şans eseri merdivenin kısmına düşerken, izleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi.

POLİS İKNA ETTİ

Yangın merdivenine çıkan polis ekipleri uzun süre Hayrettin K.’yi ikna etmeye çalıştı. Kredi borcunun ödeneceği vaadiyle ikna edilen Hayrettin K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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