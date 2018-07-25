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Bordo berelilerin paraşüt eğitiminden görüntüler

Gece ve gündüz tam teçhizatlı paraşüt eğitimi alan bordo berelilerin uçaktan atlayarak havada süzüldüğü görüntüler göz doldurdu.

AA | 25.07.2018 - 14:00..
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, rutin eğitimleri kapsamında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde paraşüt atlayışları gerçekleştirdi.

Bordo bereliler, atlayış öncesi paraşütlerini ve malzemelerini hazırladı. Son kontrollerin ardından Özel Kuvvetler Komutanlığı personelini taşıyan uçak havalandı.

Bordo berelilerin paraşüt eğitiminden görüntüler

Uçağın, hedeflenen irtifayı kazanmasının ardından bordo bereliler, teker teker uçaktan ayrıldı. Tam teçhizatlı yapılan paraşüt atlayışları sadece gündüz değil, gece de devam etti.

Bordo bereliler paraşüt eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Bordo berelilerin paraşüt eğitiminden görüntüler VİDEO

Bordo berelilerin paraşüt eğitiminden görüntüler

Bordo berelilerin paraşüt eğitiminden görüntüler

Bordo berelilerin paraşüt eğitiminden görüntüler

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