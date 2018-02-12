Boris Johnson Arakanlılarla

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Asya turu kapsamında Myanmar'a geçerken, Myanmar lideri Ang San Su Çi ve Myanmar Dışleri bakanları ile görüşmeler gerçekleştirdi.

"HESABI SORULMALI"

Arakan zulmü hakkında yetkililer ile görüşen Johnson burada, yaşananlar için soruşturma açılması gerektiğini belirtti.

Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman mültecilerin durumunu ve bunların geleceği konusundaki "derin kaygılarını" aktardığını belirten Johnson, "Arakan'daki şiddet olaylarıyla ilgili olarak Myanmar yetkililerinin tam ve bağımsız bir soruşturma yürütmesinin ve insan hakları ihlallerinden sorumlu kişilerden hesap sorulmasının öneminin altını çizdim" diye konuştu.

YAKILAN KÖYLERE ZİYARET

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Asya ziyareti kapsamında geldiği Myanmar'da yakılan köylerde de incelemelerde bulundu. Hala ilk günkü çıplaklığı ile sergilenen köyleri incelerken duygulandığı görülen Johnson, alevlerin arasında kalan ve küle dönen yerleşim birimlerini gezdi

MÜLTECİLERE ZİYARET

Jonhson'un ziyaretinde bir diğer durak da Bangladeş'te bulunan Cox Bazar mülteci kampıydı. Burada bulunan ve zulme tanıklık eden büyük küçük herkes, Johnson'un gelişine büyük ilgi gösterdi. Johnson da bu ilgiyi karşılıksız bırakmayarak mülteciler ile birlikte vakit geçirdi.

Johnson, Arakan Müslümanlarının topraklarına geri dönmesi için acilen güvenli koşulların yaratılmasının önemine değindiğini, toprağına dönenlere de temel haklarının gözetileceği teminatının verilmesi gerektiğini vurguladığını aktardı.

Birleşmiş Milletler, Arakan'da yaşanan olayları "etnik temizlikte ders kitaplarına bile girebilecek kadar kötü bir örnek" olarak tanımlamıştı.