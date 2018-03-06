taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.946
USD
3,8105
EURO
4,7024
ALTIN
161,86
PETR
65,5700

Boris Johnson: Rusya, Doğu Guta'da ateşkesi sağlamalı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rusya'nın ateşkesin uygulanmasını sağlamakla yükümlü olduğunu hatırlattı.

AA | 06.03.2018 - 02:14..
  1. Haberler
  2. Dünya

Johnson, Doğu Guta'daki son gelişmeler ile Birleşmiş Milletlerin (BM) aldığı 30 günlük insani ateşkes kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiliz bakan, "Doğu Guta'da sivillerine yönelik devam eden askeri kampanyadan ve BMGK'nin Suriye'de 30 günlük ateşkes isteğinin aksine Rus uçaklarının Esed rejiminin yanında aktif olarak yer aldığına dair güvenilir haberlerden dolayı derinden endişeleniyorum." değerlendirmesini yaptı.

Bombardıman altında kalan bölgelerin sivillerin yaşadığı alanlar olduğunu vurgulayan Johnson, Rusya'nın ateşkesi onaylamasından bu yana 200 hava saldırısı yaşandığını ve 100'den fazla kişinin bölgede hayatını kaybettiğini dile getirdi. Johnson, son iki haftada 600'den fazla sivilin öldüğüne dair haberlere dikkati çekti.

Boris Johnson: Rusya, Doğu Guta'da ateşkesi sağlamalı

"DOĞU GUTA HALKI ARTIK BEKLEYEMEZ"

Doğu Guta'nın Astana anlaşmalarında Rusya tarafından "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edildiğini belirten Johnson, bölgedeki ana muhalif grupların hem Cenevre hem de Astana süreçlerine dahil olduğunu hatırlattı. Bu grupların terörist olmadığını söyleyen Johnson, şunları kaydetti:

"(Gruplar) Suriye'deki krize yönelik müzakere edilmiş siyasi bir çözümü destekliyorlar. BMGK'nin 2401 sayılı kararını bir haftadan kısa bir süre önce onaylayan Rusya, ateşkesin uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür. Rusya ve rejimden, derhal çatışmaları durdurmasını ve Doğu Guta'ya insani yardımın ve tıbbi tahliyelerin devamlı olarak sağlandığından emin olmalarını talep ediyoruz. Doğu Guta halkı artık daha fazla bekleyemez."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Libya'nın en büyük petrol üretim sahasında üretim durdu
Ülkenin en büyük petrol üretim sahası olan El-Sharara'da üretim durduruldu.
BM: PKK sivillerin Afrin'den çıkmasını engelliyor
Brleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, 'yerel yetkililer' dediği terör örgütü YPG/PKK'nın sivillerin Afrin'den çıkışını engellemeye devam ettiğini söyledi.
ABD Pasifik donanmasına yeni F-35'ler gönderiyor
ABD Donanması, Doğu Çin Denizi'nde görevli USS Wasp amfibi gemisine ilk kez dikey iniş kalkış yapabilen beşinci nesil F-35B uçağı konuşlandırdı.
ABD, Suriye'de 'PKK'lı generale' desteğini sürdürecek
Amerikalı askeri yetkililer, Türkiye'nin terör listesinde yer alan Cemil Mazlum komutasındaki SDG'ye desteklerini süreceğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD, Suriye'de 'PKK'lı generale' desteğini sürdürecek

ABD, Suriye'de 'PKK'lı generale' desteğini sürdürecek

74
Şenol Güneş: Benim Trabzonluluğumu kimse silemez

Şenol Güneş: Benim Trabzonluluğumu kimse silemez

32
Neto'nun Quaresma'yı aramadığı ortaya çıktı

Neto'nun Quaresma'yı aramadığı ortaya çıktı

6
BM: PKK sivillerin Afrin'den çıkmasını engelliyor

BM: PKK sivillerin Afrin'den çıkmasını engelliyor

18
ABD Pasifik donanmasına yeni F-35'ler gönderiyor

ABD Pasifik donanmasına yeni F-35'ler gönderiyor

7
İtalya'da seçimi kaybeden Renzi istifa kararı aldı

İtalya'da seçimi kaybeden Renzi istifa kararı aldı

8
Libya'nın en büyük petrol üretim sahasında üretim durdu

Libya'nın en büyük petrol üretim sahasında üretim durdu

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM