Boris Johnson: Rusya, Doğu Guta'da ateşkesi sağlamalı

Johnson, Doğu Guta'daki son gelişmeler ile Birleşmiş Milletlerin (BM) aldığı 30 günlük insani ateşkes kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiliz bakan, "Doğu Guta'da sivillerine yönelik devam eden askeri kampanyadan ve BMGK'nin Suriye'de 30 günlük ateşkes isteğinin aksine Rus uçaklarının Esed rejiminin yanında aktif olarak yer aldığına dair güvenilir haberlerden dolayı derinden endişeleniyorum." değerlendirmesini yaptı.

Bombardıman altında kalan bölgelerin sivillerin yaşadığı alanlar olduğunu vurgulayan Johnson, Rusya'nın ateşkesi onaylamasından bu yana 200 hava saldırısı yaşandığını ve 100'den fazla kişinin bölgede hayatını kaybettiğini dile getirdi. Johnson, son iki haftada 600'den fazla sivilin öldüğüne dair haberlere dikkati çekti.

"DOĞU GUTA HALKI ARTIK BEKLEYEMEZ"

Doğu Guta'nın Astana anlaşmalarında Rusya tarafından "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edildiğini belirten Johnson, bölgedeki ana muhalif grupların hem Cenevre hem de Astana süreçlerine dahil olduğunu hatırlattı. Bu grupların terörist olmadığını söyleyen Johnson, şunları kaydetti:

"(Gruplar) Suriye'deki krize yönelik müzakere edilmiş siyasi bir çözümü destekliyorlar. BMGK'nin 2401 sayılı kararını bir haftadan kısa bir süre önce onaylayan Rusya, ateşkesin uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür. Rusya ve rejimden, derhal çatışmaları durdurmasını ve Doğu Guta'ya insani yardımın ve tıbbi tahliyelerin devamlı olarak sağlandığından emin olmalarını talep ediyoruz. Doğu Guta halkı artık daha fazla bekleyemez."