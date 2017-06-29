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Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 100.916,76 puandan başladı.

29.06.2017 - 10:06
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Açılışta BIST 100 endeksi 299,06 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi de yüzde 0,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,59 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,44 ile sigorta oldu.

BORSA'DA YÜKSELİŞ

Dün güne negatif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 99.418,58 puana kadar gerilemesinin ardından yükselişe geçti. Endeks, özellikle günün ikinci yarısında etkisini artıran alımlarla yüzde 0,98 yükselerek, gördüğü en yüksek seviye ve kapanış rekorunu 100.617,69 puana taşıdı.

FED BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarının ardından azalan risk iştahının, piyasalara etkisinin sınırlı kaldığı belirterek, bugün, yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.200 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 99.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.

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