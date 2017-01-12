taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
80.891
USD
3,7591
EURO
4,0098
ALTIN
145,50
PETR
55,8300

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,2 yükselişle 80.891,04 puandan tamamladı.

12.01.2017 - 19:38
  1. Haberler
  2. Ekonomi

BORSA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.224,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,1 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. BIST 100 endeksi, son olarak 18 Temmuz 2016'da 7,4 milyar lira ile rekor işlem hacmine ulaşmıştı.

Bankacılık endeksi yüzde 6,2, holding endeksi ise yüzde 3,8 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,17 ile banka, en çok gerileyen ise yüzde 0,16 ile bilişim oldu.

Güne pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 1 hafta vadeli repo ihalesi açmamasının ardından döviz kurlarının düşüşe geçmesi, özellikle banka hisselerinde alımların güçlenmesini sağladı. Dolar/TL'nin 3,9296'dan 3,7491'e kadar inmesinden destek bulan BIST 100 endeksi, 81.000 puanın üzerine çıktı.

Analistler, yarın yurt dışında hareketlenecek veri takviminin ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 79.000 seviyesinin destek, 81.000 ve 82.000 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu ifade ediyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Davutoğlu, Rus uçağını düşürenin FETÖ'cü olmadığını söyledi

Davutoğlu, Rus uçağını düşürenin FETÖ'cü olmadığını söyledi

936
Erdoğan Trump'ın CNN muhabirini fırçalamasına değindi

Erdoğan Trump'ın CNN muhabirini fırçalamasına değindi

59
Kıbrıs konferansı Cenevre'de başladı

Kıbrıs konferansı Cenevre'de başladı

271
Davutoğlu Darbe Komisyonu'na 71 sayfa yanıt gönderdi

Davutoğlu Darbe Komisyonu'na 71 sayfa yanıt gönderdi

123
Dolar'da son durum

Dolar'da son durum

102
Mahsun Kırmızıgül PKK suçlamasına tepki gösterdi

Mahsun Kırmızıgül PKK suçlamasına tepki gösterdi

670
Dövizdeki artış manipülatif bir hareket

Dövizdeki artış manipülatif bir hareket

161
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM