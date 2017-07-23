Borsa İstanbul 2017'nin lideri

Sabah gazetesinden Oktay Özdabakoğlu'nun derlediği habere göre; yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 ile beklentilerin çok üzerinde büyüyen, bu performansını ikinci çeyrekte de devam ettiren Türkiye, uluslararası kuruluşları yılbaşında yaptıkları tahminleri revize etmek zorunda bırakırken, yabancı yatırımcıların artan ilgisi piyasalarda öne çıkıyor.

Siyasi istikrarı kalıcı hale getirecek olan Anayasa değişikliğinin referandumda kabul edilmesinin ardından çıkışını hızlandıran Borsa İstanbul (BIST), yılbaşından ve en düşük seviyesinden bu yana ve son bir yılda dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu.

1 YILDA YÜZDE 49 YÜKSELDİ

107 bin seviyesinin üstüne çıkarak tarihi rekorunu kıran borsa, 2017'de yüzde 36.7, son bir yılda yüzde 49.2, en düşük seviyesinden bu yana ise yüzde 40.32 ile getiri sıralamasında birinci oldu. Üç kategoride dünya lideri olan Borsa İstanbul son 6 ay, 3 ay ve bir haftalık getirilerde ise üçüncü sırada yer buldu. Borsa İstanbul son bir ayda ise yüzde 7.5 ile dünyanın en fazla yükselen ikinci piyasası konumuna geldi.

FRANKFURT BORSASI KAYIPLARDA

Türkiye'ye politik olarak diz çöktürmek için adeta savaş açan Almanya'nın piyasaları ise tam anlamıyla perişan oldu. Frankfurt Borsası cuma günü yüzde 1.66 ile dünyanın en fazla değer kaybeden piyasaları sıralamasında birincilik koltuğuna oturdu. Frankfurt, son bir haftada yüzde 3.1, son bir ayda ise yüzde 4.2 ile en fazla düşüş yaşayan üçüncü piyasa oldu.

6.5 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ

2017'nin 28 haftalık periyodunda borsaya net yabancı girişi, yüzde 346 artarak 2.5 milyar dolara çıktı. Tahvil- bono piyasına da net giriş 3.9 milyar doları geçti. Toplamda net yabancı girişi ise 2 milyar 989 milyon dolardan 6 milyar 424 milyon dolara yükseldi. Yabancıların hisse portföyü 50.4 milyar dolarla 2 yılın zirvesine çıktı.