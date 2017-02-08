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Borsa İstanbul Genel Müdürü görevinden ayrıldı

Borsa İstanbul Genel Müdürü Osman Saraç'ın görevinden ayrıldığı bildirildi.

08.02.2017 - 17:35
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  2. Ekonomi

Osman Saraç, aynı zamanda Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini sürdürüyordu.

GENEL MÜDÜRÜ GÖREVİNDEN AYRILDI

Borsa İstanbul'un resmi sitesinde, Genel Müdür Osman Saraç için "8 Şubat 2017 itibari ile Genel Müdürlük görevinden ayrılmıştır" ifadesi yer aldı.

Borsa İstanbul Genel Müdürü görevinden ayrıldı

OSMAN SARAÇ KİMDİR?

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, lisansüstü eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı’nda yapmış olan Osman Saraç, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık alanında doktorasına devam ediyor.

1998-2005 yılları arasında Maliye Müfettişliği, 2005-2006 yılları arasında İstanbul Altın Borsası’nda Başkan Yardımcılığı, 2006-2013 yılları arasında İstanbul Altın Borsası Başkanlığı, 2013-2016 yılları arasında ise Yeminli Mali Müşavirlik yaptı. 2005 yılında Kalkınma Bankası A.Ş. iştirakinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2005-2013 yılları arasında TOBB Sermaye Piyasası Meclis Üyeliği, TOBB Kuyumculuk Piyasası Meclis üyeliği görevlerinde bulundu.

2016'da Borsa İstanbul Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Osman Saraç aynı tarihte Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak atandı.


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