Borsa İstanbul kripto para piyasasını markaja aldı

Türkiye'de ekonomi otoriteleri Bitcoin'i reddetse de, bu kripto paranın küresel bir gerçek haline gelmesinin göz ardı edilmesini engelliyor.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Bitcoin'i ciddiye aldıklarını gösteren bir açıklama yaptı.

BLOCKCHAİN ÜZERİNE ÇALIŞILIYOR

Karadağ, Borsa İstanbul'un, öncelikli olarak Bitcoin'in altyapısını oluşturan Blockchain teknolojisiyle ilgili çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi:

"Takas İstanbul bünyesinde, Blockchain Çalışma Grubu oluşturduk. Bu çalışma grubunda da neler yapılabileceği tartışılıyor."

BLOCKCHAİN NEDİR?

Sanal bir ödeme yöntemi olan Blockchain birbirine zincirler halinde bağlı olan ve takip edilip kırılamayan bir teknoloji.

BLOCKCHAİN BANKACILIK SİSTEMİNİ BİTİRECEK

Bu teknoloji, bir merkez üzerinden alışveriş yapma mantığının dışında ortaya çıkartıldı, alıcı ve satıcı arasında geçen, üçüncü bir muhataba gerek duymadan yapılan alışveriş sistemine deniliyor.

İkili alışverişe dayanan bu sistem, gelecekte bankacılığın sonunu getirecek bir yapı olarak görülüyor.

