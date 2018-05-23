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Borsa İstanbul'dan döviz satışı

Borsa İstanbul, kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamını Türk lirasına çevirdi.

Haber Merkezi | 23.05.2018 - 09:07..
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Borsa İstanbul'dan döviz satışı

Bununla birlikte Borsa, Türk şirketere spot piyasadan döviz almak yerine Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nı kullanmalarını önerdi.

"TÜRK LİRASINA OLAN GÜVENİMİZİN BİR GÖSTERGESİ"

Borsadan yapılan açıklamada, "Ülkemiz döviz piyasalarında son dönemde yaşanan spekülatif hareketlere ilişkin Borsa İstanbul Grubunca yapılan değerlendirmeler neticesinde; Ülkemizin 2017 yılında yakaladığı yüzde 7.4’lük büyüme rakamıyla G-20 üyesi ülkeler arasında en hızlı büyüyen ülke olması, takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksinin 2017 yıl sonuna göre 2018 Şubat ayında 5.2 baz puan artarak 117.6 puana ulaşması, ihracatın 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 10.2 ve 2018 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8.9 oranında artış göstermesinin ihracattaki artış eğiliminin 2018 yılında da devam edeceğini işaret etmesi, dış ticaret açığının 2018 yılı başından itibaren kademeli düşüş göstererek 7.5 Milyar Dolardan 4,6 Milyar Dolara gerilemesi ve buna bağlı olarak aynı dönemde cari işlemler açığının da 7.7 Milyar Dolardan 4.8 Milyar Dolara gerilemesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile başlatılan istihdam seferberliği neticesinde Şubat 2017’de yüzde 12.6 olan işsizlik oranının Şubat 2018 itibariyle yüzde 10.6’ya düşmesi, turizm gelirinin 2018 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31.3 artması gibi ekonomik göstergelerin mevcut döviz kurlarına yeterince yansımadığı, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksinin Nisan ayında 81.71 ile veri tarihinin en düşük seviyesine gerilediği, tüm sektör ve şirket mali tablolarında da kurun bu seviyelere çıkmasını gerektirecek ekonomik bir verinin bulunmadığı dikkate alınarak, Türk Lirasına olan güvenimizin ve desteğimizin bir göstergesi olarak, Borsamızın kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamı bugün itibariyle Türk Lirasına çevrilmiştir." denildi.

ŞİRKETLERE TAVSİYE

Ayrıca Borsa İstanbul, "Şirketlerimize orta ve uzun vadeli döviz ihtiyaçları için spot piyasalardan döviz almak yerine, Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasamızda işlem gören döviz vadeli işlem ve opsiyonları dâhil her türlü risk yönetim araçlarını değerlendirmeleri tavsiye ediyoruz." dedi.

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