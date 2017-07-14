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Borsa yeni kapanış rekoru kırdı: 105 bin 176

Borsa Endeksi, dünkü yüzde 0.39 artışla 104 bin 210 puanlık kapanış rekorunun ardından, yeni günde de yükseldi.

14.07.2017 - 18:30
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Gelişmekte olan ülke borsalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in,  "ucuz para döneminin yakın bir zamanda sona ermeyeceği" yolundaki sözleriyle başlayan yükselişler çerçevesinde Borsa İstanbul Endeksi'ndeki gün içindeki tırmanışı ve rekorunu kapanışta da devam ettirdi.

REKOR TAZELENDİ

BİST 100 Endeksi, 105 bin 176 puandan kapanarak yeni kapanış rekoru kırdı. Borsadaki yükselişe karşılık, küresel piyasalarda değer yitiren dolar da yeni günün ilk işlemlerinde 3.53 - 3.54 lira aralığına, euro da 4.04- 4.05 aralığına geriledi. Dolar günü sonunda 3.5413 liradan euro da 4.0548 liradan işlem gördü.

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