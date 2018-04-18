Borsa yükseldi, döviz kurları geriledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

BORSA YÜKSELDİ

Açıklama öncesi 108.000 seviyelerinde seyreden BIST 100 endeksi, erken seçim tarihine ilişkin belirsizliğin ortadan kalkması ile hızlı bir şekilde yükselişe geçti.

Endeks, önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,5 artışla 110.450 puana kadar yükseldi ve 110.000 puanın üzerinde dengelendi.

DOLAR VE EURO DÜŞÜŞE GEÇTİ

Erdoğan'ın açıklamalarını 4.0950 TL seviyesinde bekleyen dolar kararın ardından 4.0484 TL'ye düşerken, euro da 5.095 TL'den 5.0161 TL'ye düştü. Dolar geçen hafta 4.1938 TL ile, euro da 5.1941 TL ile rekor düzeye yükselmişti.

Analistler, erken seçim olup olmayacağı ve hangi tarihte yapılacağına ilişkin belirsizliğin ortadan kalkması ile dün küresel piyasalardan negatif ayrışan yurt içi piyasaların aradaki farkı kapattığını belirtti.