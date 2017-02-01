Borsa yükselişini devam ettiriyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, son günlerdeki hızlı yükselişle 2015'in ocak ayından bu yana etkili olan uzun vadeli düşüş trendini sonlandırırken, döviz kuru ve faizler de düşüşe geçti.

EN GÜÇLÜ ÇIKIŞ

Ocak ayında yatırımcısına ortalama yüzde 10,4 getiri sağlayan borsa, Mart 2014'ten beri en güçlü çıkışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, ayrıca 28 Ocak 2015'te gördüğü 91.806 puan seviyesinden başlayan uzun vadeli düşüş trendini de tam 2 yıl sonra, yılbaşından bu yana etkili olan yükseliş rallisi ile aştı.

86 BİN PUANIN ÜZERİNDE

Endeks, 2 yıl önce başlayan düşüş trendini 2016'nın ilk 4 ayındaki yükselişle aşamamış ve söz konusu tarihten bu yana neredeyse bütün ortalamalarının 77.700 seviyelerinde toplanmasını sağlayacak bir sıkışma içine girmişti. Bu sıkışmayı 2017'nin ilk haftasında yukarı yönlü aşan endeks, 2 yıllık düşüş trendi direncinin aşılmasından kazandığı ivmeyle 86.000 puanın üzerine çıktı.

Teknik analizde, düşüş trendlerinin hacimli bir şekilde yukarı yönlü kırılması, orta ve uzun vadeli yükseliş trendinin başladığının işareti olarak görülüyor. Bu yıl 12 Ocak'ta işlem hacmi rekoru ile günlük yüzde 4,15 yükselen BIST 100 endeksinin, 22 günlük hareketli ortalamasının, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının üzerine çıkması da teknik analizciler için bir başka "yükseliş trendi sinyali"ne işaret etmişti.