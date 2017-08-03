Borsa'da 8 aylık getiri yüzde 50'ye dayandı

BIST 100 endeksi Aralık 2016'da başladığı yükseliş trendini temmuz ayında da devam ettirdi ve yükselişini üst üstte 8'inci aya taşıdı. Böylece endeks Temmuz 2007'den bu yana ilk defa 8 ay üst üste yükseliş kaydederken bu dönemde yüzde 45,3 değer kazandı.

DÜNYA BORSALARI GERİDE KALDI

Yıl başından bu yana gösterdiği performansla aralarında Almanya, ABD, İngiltere, Japonya'nın da bulunduğu dünyanın başlıca borsalarını geride bırakan BIST 100 endeksi, temmuz ayında da getiri bazında liderliği bırakmadı.

Temmuz ayını yüzde 7,06 yükselişe tamamlayan BIST 100 endeksini yüzde 2,54 artışla ABD'de Dow Jones endeksi, yüzde 0,81 ile İngiltere'de FTSE 100 endeksi takip etti. Almaya'da DAX endeksi ile Japonya'da Nikkei endeksi ise temmuz ayını değer kaybıyla tamamladı.

YÜZDE 23 GETİRİ

Ocak- temmuz dönemi itibarıyla bakıldığında BIST 100 endeksinin hem başlıca dünya borsalarından hem de gelişmekte olan ülke borsaları endekslerinden yüksek bir performans sergilediği görüldü. Bu yıl 2016 kapanışına göre yüzde 37,6 değer kazanan BIST 100 endeksini, yüzde 10,76 artış ile Dow Jones endeksi, yüzde 5,55 değer kazancı ile DAX endeksi, yüzde 4,55 yükseliş ile Nikkei endeksi, yüzde 3,21 artışla ile de FTSE 100 endeksi izledi. Gelişmekte olan ülke borsalarına ilişkin gösterge niteliğindeki MSCI EM endeksi ise yüzde 23 getiri sağladı.

BIST 100 endeksinin tarihsel sürecine bakıldığında geçmişte de benzer performansları gösterdiği görüldü. En son Aralık 2006 ile Temmuz 2007 arasındaki 8 ayı üst üste de değer kazanarak tamamlayan BIST 100 endeksi bu dönemde yüzde 38,3 artış kaydetmişti. Ayrıca BIST 100 endeksi Ağustos 1996 ile Mart 1997 arasındaki 8 ayı, Mayıs 1997 ile Ocak 1998 arasındaki 9 ayıda üst üste değer kazanarak tamamlamıştı.

Meksa Yatırım Araştırma Müdürü Eren Can Ümüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BIST 100 endeksinin 8 aydır yükselişine devam ettiğini belirterek, yıl başından bu yana yükselişin yüzde 37 seviyesini aştığını kaydetti.

YENİ REKOR SEVİYELERİ TEST EDİLİYOR

Ümüt, MSCI gelişmekte olan piyasalar (EM) endeksinin yüzde 23 yükseliş kaydettiğini, sırf bu oranlara baktığımızda bile pozitif ayrışmanın olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Gelişmekte olan ülkelere fon akışı yıl başından bu yana devam ediyor. Özellikle yüksek getiri arayışı içerisindeki fonlar daha yüksek faiz veren ülkeleri tercih ediyorlar. Bu durumdan haliyle yurt içi piyasalar pozitif yönde etkileniyor. Tabii küresel ölçekte risk alma iştahı da bir hayli yüksek. Bu sayede riskli varlık statüsünde bulunan hisse senedi endeksleri rağbet görüyor. ABD'de S&P 500 endeksi yılbaşından bu yana yüzde 11'e yakın oranda artış kaydetmesine paralel olarak hemen her hafta yeni rekor seviyelerinin test edildiğini görüyoruz."