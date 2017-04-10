Borsadan 27 ayın en yüksek kapanışı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2.743,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 5,87, holding endeksi yüzde 2,65 yükseliş kaydetti.

2015'TEN BU YANA EN YÜKSEK KAPANIŞ

Haftaya pozitif başlayan Borsa İstanbul'da, açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın BIST 100 endeksinin gün boyu yükseliş eğiliminde hareket ederek 91.343,07 puanı gördü ve 26 Ocak 2015 tarihinden bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, bugün özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla mart ayında iki kez test ettiği ve aşamadığı 91.000-91.500 direnç bölgesine girmiş oldu. Analistler, mart ayında iki kez test edilen bu bölgenin banka hisseleri öncülüğünde aşılması durumunda tarihi zirve konumunda olan 93.398,53 seviyesinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLER

Yabancı bir yatırım bankasının Türk bankacılık sektörüne ilişkin yayımladığı olumlu raporun özellikle banka hisselerinde alımların güçlenmesini sağladığını dile getiren analistler, ayrıca Suriye'deki gerginliğin şimdilik dinmiş gibi görünmesi, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin büyüme beklentilerini yukarı revize etmesi ve beyaz eşya ile mobilya sektöründe vergi indirimi süresinin uzatılmasının da yükselişi destekleyen faktörler olarak sıralıyor.