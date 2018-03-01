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Boru ve pistonlardan uyuşturucu hap çıktı

Adana'da nakliye işi yapan baba ve oğlun taşıdığı su arıtma borusu ve pistonların içinde 633 bin 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İHA | 01.03.2018 - 09:35..
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Adana'da uygulama yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu.

KÖPEK TEPKİ VERDİ

Hassas burunlu narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi üzerine polisler detaylı aramaya geçti.

Boru ve pistonlardan uyuşturucu hap çıktı

TORNA MAKİNESİYLE AÇILDI

Polis kamyonette bulunan baba Ali K. (43) ile oğlu Ömer K'ya (19) tahta kasanın içerisinde ne olduğunu sordu. Aracı en yakındaki metal sanayiye götüren ekipler, ağır çelik pistonları atölyede torna makinesiyle açtı.

Boru ve pistonlardan uyuşturucu hap çıktı

Ekipler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Polisler, işçi gibi torna makinesi başında boruları ve pistonları tek tek kesti. İçleri açılan boru ve çelik malzemelerin içinden 633 bin 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis haplara el koydu.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON LİRA

Ele geçirilen uyuşturucu hapların piyasa değerinin 10 milyon olduğunu öğrenildi. Baba ile oğlu ise ekipler tarafından gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Baba oğlun sorgularında, piston ve su arıtma cihazı içindeki uyuşturucudan haberlerinin olmadığını, taşımacılık yaptıklarını ve bu malzemeyi de para karşılığı Adana'ya getirdiklerini söyledikleri ileri sürüldü.

Boru ve pistonlardan uyuşturucu hap çıktı

İfadelerinin ardından baba ve oğlu adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ali K. tutuklanırken, oğlu ev hapsi cezası alarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Boru ve pistonlardan uyuşturucu hap çıktı

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