taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1471
Euro
7.2375
Altın
1200.045
Borsa
99611.78
Gram Altın
236.697

Boş araziye moloz döken kamyon sürücüsü yakalandı

Bursa'da jandarma ekipleri, boş araziye moloz döken kamyon sürücüsünü suçüstü yakaladı.

İHA | 25.09.2018 - 11:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Mudanya Bademli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde Çekrice Mahallesi'nde bulunan hazine arazilerine inşaat atığı ve moloz döküldüğü bilgisine ulaştı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Daha önceden de aynı bölgeye başka bir şirket tarafından moloz döküldüğünü tespit eden ekipler, bir inşaat firmasına ait kamyonu bölgeye inşaat atığı dökerken suçüstü yakaladı.

Şirket yetkilileri ve araç sürücüsü hakkında 2872 sayılı çevre kanunun ilgili maddesi gereğince işlem yapıldı.

Boş araziye moloz döken kamyon sürücüsü yakalandı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü Akın İpek İngiltere'de iade davasına çıkıyor

FETÖ'cü Akın İpek İngiltere'de iade davasına çıkıyor

34
Türkiye'de şehirlere göre gelir dağılımı

Türkiye'de şehirlere göre gelir dağılımı

53
Hülya Avşar kendine yeni araba baktı

Hülya Avşar kendine yeni araba baktı

48
ABD'de Başkan Erdoğan'ın yoğun temasları

ABD'de Başkan Erdoğan'ın yoğun temasları

94
Beyaz Miğferler İngiltere'ye dönüyor

Beyaz Miğferler İngiltere'ye dönüyor

26
Adıyaman'da bir kişi eşini ve oğlunu öldürdü

Adıyaman'da bir kişi eşini ve oğlunu öldürdü

53
Ruhani: Trump ile görüşmenin bir anlamı yok

Ruhani: Trump ile görüşmenin bir anlamı yok

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM