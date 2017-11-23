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Boş kalan kasabaya yerleşene 60 bin dolar

İsviçre’nin Valais kantonuna bağlı Albinen kasabasında, azalan nüfusa çözüm bulmak isteyen yetkililer müthiş bir teşvik başlattı.

23.11.2017 - 08:36
  1. Haberler
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İsviçre'nin Fransa ve İtalya’yla komşu Valais kantonunda bir dağ kasabası olan Albinen, merkeze uzak olması sonucu yoğun göç verdi.

KİŞİ BAŞI 70 BİN FRANK

Kasaba nüfusunun 240 kişiye düşmesi üzerine ise yetkililer harekete geçti. Azalan nüfus ile birlikte kasabadaki tek okul dahi kapatıldı. Buna göre, Albinen nüfusunu artırmak için dışarıdan gelen ailelere 70 bin İsviçre Frankı (yaklaşık 60 bin dolar) ödeme yapılacak.

Boş kalan kasabaya yerleşene 60 bin dolar

REFERANDUMLA KARAR VERECEKLER

Kasaba halkı, bu kararı oylamak için 30 Kasım’da referanduma gidecek. Ancak tabi ki sadece kasabaya yerleşmek yetmiyor ve bu ödemeyi alabilmenin birçok koşulu bulunuyor. İlk şart, başvuran kişinin 45 yaşının altında olması. Başvuranların en az 10 yıl burada yaşaması beklenirken, 10 yıldan az kalan kişilerin yapılan tüm ödemeleri iade etmesi gerekiyor.

Boş kalan kasabaya yerleşene 60 bin dolar- FOTO GALERİ

İsteyenler kendi imkanlarıyla bölgeye yeni bir ev inşa edebilirken, isteyenler de var olanları yenileyebiliyor. Dağ yamacına yayılmış olan evler, tipik Valais mimarisini yansıtıyor. Kantonun merkezi Sion’a 7 kilometre uzaklıkta olan kasaba, asıl iş imkanlarının olduğu Visp şehrine ise 35 dakika mesafede.

Boş kalan kasabaya yerleşene 60 bin dolar

Albinen Belediye Başkanı Beat Jost, kasabanın muhteşem bir manzaraya sahip sessiz ve sakin bir yer olduğunu belirtti.

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