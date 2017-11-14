taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.411
USD
3,8879
EURO
4,5699
ALTIN
159,05
PETR
62,4000

Boş su kuyusuna düşen domuz 3 saatte kurtarıldı

Burdur Bucak'ta boş su kuyusuna düşen domuzun imdadına kurtarma ekipleri yetişti.

14.11.2017 - 18:55
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bucak'a bağlı Susuz Köyü'ndeki 7 metrelik boş su kuyusuna domuz düştüğünü gören köylüler, Muhtar Rıza Sezai'ye haber verdi. Muhtar Sezai de durumu Bucak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

HALATLA KURTARILDI

Su kuyusuna düşen yavru domuzun kurtarılması için itfaiye ekipleri ve veteriner ile Doğa Koruma ve Milli Parklar kurtarma ekipleri bölgeye geldi. Su kuyusundaki domuzun saldırganlaşması üzerine belirli aralıklarla 8 kez uyuşturucu iğne atıldı. Ardından, domuzu çıkarmak için bir itfaiye görevlisi halat yardımıyla kuyuya indi. Halata bağlanan domuz daha sonra dışarı çıkarıldı.

Boş su kuyusuna düşen domuz 3 saatte kurtarıldı

DOĞAYA SALINDI

Kuyudan kurtarılan domuzun sağ arka bacağında hafif ateşli silah yarası olduğu veteriner muayenesinde tespit edildi. Yaranın deri üzerinde olduğu ve ağır olmadığı belirlendi.

Boş su kuyusuna düşen domuz 3 saatte kurtarıldı

Yavru domuzun boğazına bağlanan ipin sıkması ve uyuşturucu iğnelerin etkisiyle bir süre cansız gibi görünmesi endişe yarattı.
Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kuyudan kurtarılan baygın haldeki domuz, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince araca konularak doğaya salınmak üzere Susuz Köyü yakınlarındaki ormanlık alan götürülerek bırakıldı.

Boş su kuyusuna düşen domuz 3 saatte kurtarıldı

Boş su kuyusuna düşen domuz 3 saatte kurtarıldı

Boş su kuyusuna düşen domuz 3 saatte kurtarıldı

Boş su kuyusuna düşen domuz 3 saatte kurtarıldı

Boş su kuyusuna düşen domuz 3 saatte kurtarıldı

İlginizi Çekebilir
450 torunu olan Şahi nine hayatını kaybetti
Yakınlarının 130 yaşında olduğunu söylediği Şahi Tayurak evinde ölü bulundu.
PKK'nın bombalı eylem planı çökertildi
Ağrı'da terör örgütü PKK'nın bombalı eylemde kullanacağı bin 650 kilogramlık amonyum nitrat gübre imha edildi.
İntihar girişimi Şişli'yi felç etti
İstanbul'un Şişli ilçesinde, bir binanın çatısında intihar girişiminde bulunan kişi, polisler tarafından ikna edilmeye çalışılıyor.
Darbecilerin gözaltına alındığı anlar bilirkişi raporunda
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki eylemlerine ilişkin davadaki yeni görüntülerde PÖH'ün darbecileri hezimete uğrattığı görülüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'na hakaret operasyonu büyüyor

Şeyma Subaşı'na hakaret operasyonu büyüyor

201
Devlet Bahçeli grup toplantısında Abdullah Gül'e yüklendi

Devlet Bahçeli grup toplantısında Abdullah Gül'e yüklendi

149
ASELSAN üyeleri Anıtkabir'de

ASELSAN üyeleri Anıtkabir'de

118
'ABD'liler DEAŞ militanlarını vurmayı reddetti'

'ABD'liler DEAŞ militanlarını vurmayı reddetti'

156
Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

180
Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

17
Eruh'ta 43,5 graviteli petrol çıkarılıyor

Eruh'ta 43,5 graviteli petrol çıkarılıyor

133
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM