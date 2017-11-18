Boş sulama havuzuna düşen at 4.5 saatte kurtarıldı

Derik ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde yaşayan Hüseyin Bilir'e ait ve 2 günden bu yana kayıp olan at, aramalar sonucu aynı mahallede 3 metre derinliğindeki boş sulama havuzunda bulundu.

TAHTA MERDİVEN İŞE YARAMADI

Havuzdan çıkamayan atı kurtarmak için önce köylüler tahtadan merdiven yaptı. Atın merdivenden çıkmaması üzerine bu kez gözleri bağlanarak çıkarılmak istendi. Ancak bu çaba da sonuç vermedi.

İTFAİYE VE ZABITA GELDİ

Bunun üzerine zabıta ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Havuza gelen ekipler, 4.5 saat süren çalışmada atı, ayaklarını halatlar ile iş makinasına bağlayarak havuzdan çıkardı. Atın sahibi Hüseyin Bilir, ekiplere teşekkür etti.



















