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Boş sulama havuzuna düşen at 4.5 saatte kurtarıldı

Mardin'de 3 metre derinliğindeki boş sulama havuzuna düşen atı itfaiye ekipleri güçlükle kurtardı.

18.11.2017 - 15:57
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Derik ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde yaşayan Hüseyin Bilir'e ait ve 2 günden bu yana  kayıp olan at, aramalar sonucu aynı mahallede 3 metre derinliğindeki boş sulama havuzunda bulundu.

TAHTA MERDİVEN İŞE YARAMADI

Havuzdan çıkamayan atı kurtarmak için önce köylüler tahtadan merdiven yaptı. Atın merdivenden çıkmaması üzerine bu kez gözleri bağlanarak çıkarılmak istendi. Ancak bu çaba da sonuç vermedi.

Boş sulama havuzuna düşen at 4.5 saatte kurtarıldı

İTFAİYE VE ZABITA GELDİ

Bunun üzerine zabıta ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Havuza gelen ekipler, 4.5 saat süren çalışmada atı, ayaklarını halatlar ile iş makinasına bağlayarak havuzdan çıkardı. Atın sahibi Hüseyin Bilir, ekiplere teşekkür etti.

Boş sulama havuzuna düşen at 4.5 saatte kurtarıldı


Boş sulama havuzuna düşen at 4.5 saatte kurtarıldı

Boş sulama havuzuna düşen at 4.5 saatte kurtarıldı

Boş sulama havuzuna düşen at 4.5 saatte kurtarıldı

Boş sulama havuzuna düşen at 4.5 saatte kurtarıldı

Boş sulama havuzuna düşen at 4.5 saatte kurtarıldı

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