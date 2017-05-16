Boşandığı eşini çekiçle öldürdü

İzmir'in Dikili ilçesinde 10 yaşında bir kızları olan Işık İkizoğlu ile Antalya'dan gelen eski eşi Yahya Cengiz Küçük dün çarşıdaki bir kafeteryada buluştu.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Aralarında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından Işık İkizoğlu, eski eşinin yanından ayrılıp dövüldüğünü söyleyerek polise şikayette bulundu.

İfadesi alınan İkizoğlu'na, götürüldüğü adli tabiplikte 'darp izine rastlanmadı' raporu verildi.

ÇEKİÇLE ÖLDÜRDÜ

Işık İkizoğlu evine dönerken polis eski eşi Yahya Cengiz Küçük'ü aradı ancak bulamadı. Yahya Cengiz Küçük öğleden sonra eski eşi Işıl İkizoğlu'nun, Dikili Duygu Sitesi'ndeki evine geldi.

O sırada kızları okulda olan ikili yeniden tartışmaya başladı. Işık İkizoğlu'nu başına çekiçle vurarak öldüren Yahya Cengiz Küçük, saat 16.00 sıralarında polisi arayarak cinayet işlediğini söyledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Gözaltına alınan Yahya Cengiz Küçük Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ZAMAN ZAMAN BİRLİKTE OLUYORLARDI

İzmir'in Dikili İlçesi'nde eski eşi 32 yaşındaki Işık İkizoğlu'nu, başına çekiçle vurarak öldüren 58 yaşındaki Yahya Cengiz Küçük'le 6 ay önce boşanmasına rağmen zaman zaman birlikte olduğu ortaya çıktı.

KADININ ALT KISMI ÇIPLAKTI

Yahya Cengiz Küçük'ün, Antalya'da pazar yerlerinde sebze meyve sattığı, eski eşi Işık İkizoğlu'nun da marketlerde promosyon elemanı olarak çalıştığı öğrenildi.

Olay günü kafeteryada buluşan Küçük ve İkizoğlu'nun daha sonra İkizoğlu'nun evine gittikleri, öldürülen kadının alt kısmının çıplak olduğu ancak cinsel ilişki gerçekleşmediği belirlendi.