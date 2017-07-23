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Boşandığı eşinin kardeşleri tarafından dövülen şahıs öldü

Elazığ'da boşandığı eşinin erek kardeşinin evine giden Bilal Biçer, burada çıkan tartışma sonucu dounla darpedildi.

23.07.2017 - 00:32
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Merkez Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerinde bulunan boşandığı eşinin ailesinin evine giden 34 yaşındaki Bilal Biçer, burada eski kayınbiraderleri Y.A ve M.A ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kafasına odun darbesi alan Biçer, ağır yaralı olarak ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanendeki doktorların müdahalesine rağmen Biçer kurtarılamadı.

Polis, Bilal Biçer‘in ölümüyle ile ilgili eski eşi A.A. ve eski kayınbiraderi Y.A.'yı gözaltına aldı. Evde bulunamayan diğer kayınbiradeki M.A.’nın da yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

Boşandığı eşinin kardeşleri tarafından dövülen şahıs öldü

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Boşandığı eşinin kardeşleri tarafından dövülen şahıs öldü

Boşandığı eşinin kardeşleri tarafından dövülen şahıs öldü

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