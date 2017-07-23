Boşandığı eşinin kardeşleri tarafından dövülen şahıs öldü

Merkez Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerinde bulunan boşandığı eşinin ailesinin evine giden 34 yaşındaki Bilal Biçer, burada eski kayınbiraderleri Y.A ve M.A ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kafasına odun darbesi alan Biçer, ağır yaralı olarak ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanendeki doktorların müdahalesine rağmen Biçer kurtarılamadı.

Polis, Bilal Biçer‘in ölümüyle ile ilgili eski eşi A.A. ve eski kayınbiraderi Y.A.'yı gözaltına aldı. Evde bulunamayan diğer kayınbiradeki M.A.’nın da yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.