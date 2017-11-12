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Boşandığı eski eşini ağır yaralayıp sevgilisini öldürdü

Adana'da Nuh Murat Uludemir, sokakta karşılaştığı eski eşi Leyla D.'yi tabancayla ağır yaralarken, yanındaki sevgilisi Volkan Dal'ı öldürdü.

12.11.2017 - 03:43
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Çukurova İlçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Nuh Murat Uludemir, yolda yürürken bir süre önce boşandığı Leyla D. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Volkan Dal ile karşılaştı. Uludemir, yanındaki tabancayı çekip, Leyla D. ile Dal'a birer el ateş etti. Leyla D. ile Volkan Dal kanlar içerisinde yere yığılırken, kaçmaya çalışan Nuh Murat Demirci, çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.

Boşandığı eski eşini ağır yaralayıp sevgilisini öldürdü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Volkan Dal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Leyda D.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polis tarafından gözaltına alınan Nuh Murat Uludemir, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Boşandığı eski eşini ağır yaralayıp sevgilisini öldürdü

Boşandığı eski eşini ağır yaralayıp sevgilisini öldürdü

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