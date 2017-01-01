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Boşandığı karısının evini bastı: 12 ölü

Brezilya'da, yeni yıl gecesi eski eşinin evini basan kişi intihar etmeden önce 12 kişiyi öldürdü.

DHA | 01.01.2017 - 22:48
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Boşandığı karısının evini bastı: 12 ölü

Askeri yetkili Marta Aurelia, yaptığı açıklamada, Sao Paulo'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Campinas'ta bulunan eve yanında taşıdığı silahlarla saldıran kişinin, yeni yılı kutlayan aralarında eski karısı ve 8 yaşındaki oğlu da bulunan eşinin ailesinden 10 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar ettiğini belirtti.

Boşandığı karısının evini bastı: 12 ölü

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Aurelia, olayda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, ancak bu sayının içinde intihar eden katilin olup olmadığı konusunda henüz bir netlik olmadığını da ifade etti. Arıdndan saldırganın intihar ettiği bilgisi doğrulandı.

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