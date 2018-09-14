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Boşandıktan sonra aldatıldığını öğrendi

İzmir'de eşinden boşandıktan sonra aldatıldığını öğrenen Ç.Ç., ele geçirdiği fotoğraflarla tazminat davası açtı.

Haber Merkezi | 14.09.2018 - 08:03..
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İzmir'de genç işadamı Ç.Ç, anlaşmalı olarak boşandıktan 1,5 ay sonra eski eşi Didem A'nın, kendisini evli oldukları tarihte aynı şirkette çalışan ve evli olan Satın Alma Müdürü K.K. ile aldattığını öğrenince soluğu mahkemede aldı.

FOTOĞRAFLAR DELİL OLDU

Eski eşinin evli oldukları tarihte ortak bir arkadaşına gönderdiği WhatsApp yazışmalarını ve otel odasında çekilmiş samimi fotoğraflarını, avukatı Ergun Bademci aracılığı ile İzmir Asliye Mahkemesi'ne delil olarak sunan Ç.Ç, yasak aşk yaşadığını öne sürdüğü ikiliye 270 bin liralık tazminat davası açtı.

Boşandıktan sonra aldatıldığını öğrendi

"AYNISINI BEN ONA YAPSAM"

Ç.Ç, "Beni aldatan eski eşime karşı yasal yollardan bunun hesabını soracağım. Aynısını ben ona yapmış olsaydım kabul edebilir miydi? Hukuk mücadelem sürecek" diye konuştu.

"HACI BİR BABA VE ANNENİN KIZI OLDUĞUNDAN..."

Avukat Ergun Bademci, müvekkili Ç.Ç.'nin eski eşi ve evli sevgilisinin İzmir, Çeşme, Manisa, İstanbul ve Bodrum'daki otellerde birlikte kaldıklarını tespit ettiğini söylerken, "Müvekkilim, davalının yüzüne tükürerek, 'Bunu bana nasıl yaptın. Hacı bir baba ve annenin kızı olduğundan dolayı sana güvenerek evlendim' demiş. Eski eşi de, 'Kusura bakma üzgünüm, pişmanım' diyerek evlilik birliği içerisinde aldattığını ikrar etmiştir" dedi.

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