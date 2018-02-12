taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.822
USD
3,8019
EURO
4,6680
ALTIN
161,87
PETR
63,2500

Boşanma davası açan eşini av tüfeğiyle öldürdü

Kars'ta yaşayan Ruhşan E., sokak ortasında park halindeki otomobilde tartıştığı, boşanma aşamasındaki 1 çocuk annesi eşi Gizem E.'yi av tüfeğiyle öldürdükten sonra polise teslim oldu.

DHA | 12.02.2018 - 19:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ruhşan E., boşanma davası açan 1 çocuk annesi Gizem E. ile kayınpederi Vilayet Çiftçi'nin 36 FF 299 plakalı otomobilinde konuşurken aralarında tartışma çıktı.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ

Park halindeki otomobildeki tartışma sırasında, Ruhşan E. yanında bulunan av tüfeği ile eşine ve kayınpederine ateş etmeye başladı. Eşini ve kayınpederini yaralayan Ruhşan E., av tüfeğini sokağa atarak olay yerinden kaçtı.

Boşanma davası açan eşini av tüfeğiyle öldürdü

Boşanma davası açan eşini av tüfeğiyle öldürdü

EŞİ ÖLDÜ, KAYINPEDERİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ve kızını ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan Gizem E., yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı, babası ise ameliyata alındı.

Boşanma davası açan eşini av tüfeğiyle öldürdü

TESLİM OLDU

Polis, olayın meydana geldiği bölgeyi güvenlik şeridine alarak inceleme başlattı. Cinayetin işlendiği av tüfeği, sokak ortasında bulundu. Eşini öldürüp, kayınpederini yaralayan Ruhşan E. ise Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.

Boşanma davası açan eşini av tüfeğiyle öldürdü

Boşanma davası açan eşini av tüfeğiyle öldürdü

Boşanma davası açan eşini av tüfeğiyle öldürdü

Boşanma davası açan eşini av tüfeğiyle öldürdü


Boşanma davası açan eşini av tüfeğiyle öldürdü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bingöl'de 500 bin TL'lik uyuşturucu ele geçti
Bingöl'de polis, durdurulan otobüste İran uyruklu 2 kişinin üzerinde piyasa değeri 500 bin TL olan metamfetamin maddesi ele geçirdi.
Almanya'da cami arsasına haçlar dikildi
Almanya'nın Regensburg şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Biriliğine bağlı Merkez Camii'nin yeni satın aldığı arsa üzerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 26 adet haç dikildi.
Yamaç paraşütçüsü inişte düşerek yaralandı
Kayseri Talas'ta 1800 metreden yamaç paraşütüyle tekli atlayış yapan milli sporcu Emin Tugay Kekeç, inişte dengesini kaybedip, villanın bahçesine düştü.
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Balıkesir'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan 11 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cengiz Ünder'den 2 gol 1 asist

Cengiz Ünder'den 2 gol 1 asist

91
Mattis itiraf etti: SDG'den Afrin'e geçenler oldu

Mattis itiraf etti: SDG'den Afrin'e geçenler oldu

164
HDP kongresi hakkında soruşturma

HDP kongresi hakkında soruşturma

154
Şehide haciz davası açan avukat konuştu

Şehide haciz davası açan avukat konuştu

396
Boris Johnson Arakanlılarla

Boris Johnson Arakanlılarla

56
Elektrikli araçlara iki kat yol aldıracak yakıt pili üretti

Elektrikli araçlara iki kat yol aldıracak yakıt pili üretti

211
Ankara'da Zeytin Dalı değişikliği

Ankara'da Zeytin Dalı değişikliği

284
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM