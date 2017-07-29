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Boşanmak isteyen eşi ve kızını sokak ortasında öldürdü

Şanlıurfa'da Hasan Ertan, boşanmak isteyen eşi Hanife Ertan ile kızı Sevda'yı vurdu.

29.07.2017 - 22:29
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Viranşehir ilçesi Azadi Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hasan Ertan, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle kendisinden boşanmak isteyen 4 çocuğunun annesi Hanife Ertan(40) ile sokakta karşılaştı. Hasan Ertan'ın konuşup barışma isteğinde bulunduğu Hanife Ertan, yanındaki kızı Sevda(20) ile uzaklaşmak istedi. Bu sırada öfkelenen Hasan Ertan, yanındaki tabancayı çekip, eşi Hanife ve kızı Sevda'ya peş peşe ateş etti.

Boşanmak isteyen eşi ve kızını sokak ortasında öldürdü

Anne ve kızı yere yığılırken, Hasan Ertan olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Sevda Ertan'ın yaşamını yitirdiği belirlerken, annesi Hanife Ertan ise ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Hanife Ertan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Boşanmak isteyen eşi ve kızını sokak ortasında öldürdü

Anne ve kızının cesetleri, otopsi için morga konulurken, olay yerinde inceleme yapıp boş kovanları toplayan polis, Hasan Ertan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

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