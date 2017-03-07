Boşanmak isteyen eşinin kahvesine zehir koydu

Gurbet E. 14 yaşındayken kendisinden tam 10 yaş büyük olan Cengiz E. ile evlendirildi. Şu an 32 yaşında olan genç kadının 18 yılı hep acıyla geçti.

3 ÇOCUĞU OLDU

Aradan geçen şiddet dolu yıllarda 3 çocuk doğuran Gurbet E.’nin gördüğü fiziki ve psikolojik şiddet, boşanma davası açmasıyla zirveye ulaştı.

KEZZAP TEHDİDİ

Aile Mahkemesi’nden Ağır Ceza Mahkemesi’ne kadar uzanan olaylar zinciri de bundan sonra başladı. Dava dosyasına göre, boşanmak istemeyen Cengiz E., eşini öldürmek ve yüzüne kezzap atmakla tehdit etti.

KAHVESİNE ZEHİR KATTI

Habertürk'ün haberine göre; 8 Nisan 2016 sabahı, işe gitmek için hazırlanan Gurbet E.’ye her gün içtiği Türk kahvesini bu kez eşi yaptı. Ancak kahveden şüphelenen genç kadın, dilini değdirdiğinde nefesi kesildi. Yerde kıvranmakta olan kadına ilk müdahaleyi yine Cengiz E. yaptı. Eşini kusturdu. Ağzından köpükler çıkan Gurbet E.’nin bağırışlarına koşan büyük kızı Ö.E. babasına, “Annemi öldüreceğini söylemiştin en sonunda öldürdün” dedi.

TUTUKLANDI

Gurbet E. yerde yattığı sırada Cengiz E. mutfağa giderek fincanları ve cezveyi iyice yıkadı. Evden zorlukla çıkan genç kadın güçlükle bindiği taksinin şoförüne “Ölürsem yetkililere ‘boşanma’ ve ‘zehirlendim’ sözlerini söyle” diyebildi. Ancak yaşama tutundu, tedavinin ardından eve döndü. Ertesi gün kontrole gitmek için çok sevdiği topuklu ayakkabısını giymeye kalktığında ise ayakkabının eridiğini fark etti. Bunun nedeninin asit olabileceği öne sürülürken Gurbet E.’nin şikâyeti üzerine Cengiz E. tutuklandı. Adli Tıp Kurumu, Gurbet E.’nin midesinde asit içeren madde olduğunu tespit etti.

ZEHİR İDDİASINI İNKAR ETTİ

Hakkında ‘resmi nikâhlı eşini öldürmeye teşebbüs’ davası açılan Cengiz E. ifadesinde, kahveyi yaptığını ancak zehirli maddeyi kendisinin koymadığını söyledi. Cengiz E., “Ev alıp eşimin üzerine yaptırdıktan sonra davranışları değişti. Boşanma davası açtı” dedi.

Ancak çiftin büyük kızı Ö.E., annesinin yaşadıklarını şöyle anlattı: “Babam daha önceden annemi asitle yakacağını yüzüne söylemişti. ‘Çocuklar ellemesin diye asitli maddeyi sakladım’ demişti. Annemi tekme Tokat dövüyordu. Ben korumaya kalkınca beni de dövüyordu” dedi.

"14 YAŞIMDA EVLENDİM"

Eşinin son 5 yıldır vücuduna zarar verdiğini belirten Gurbet E. de “14 yaşımda evlendim. O günden beri eziyet çekmekteyim. Çok işkence gördüm. Beni zehirledikten 15 gün sonra eve geldi. Mutfağa götürerek ‘Amacım seni ömür boyu felçli yapmak ve bir daha dışarı çıkarmamaktı. Pişmanım, boşanmamanı istedim’ itirafında bulundu. Şikâyetçiyim” dedi.