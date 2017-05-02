Boşanmak isteyen karısını öldüren sanık: Psikolojim bozuk

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Recep İnçke getirildi. Şikayetçilerden öldürülen Nisa Ece İnçke’nin ağabeyleri Bedrettin Ece, annesi Caziye Ece ile kardeşi Sakine Ece de duruşmada hazır bulundu. KADEM de, (Kadın ve Demokrasi Derneği), suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle duruşmaya gelerek davaya katılma talebinde bulundu.

SAVUNMA YAPMADI

Geçen celse avukatı olmadığı için savunması alınamayan Recep İnçke bu kez kendisi savunma yapmak istemedi. Sanık, "Psikolojik olarak şuanda ifade verecek durumda değilim" diyerek savunmasını daha sonra yapacağını söyledi. Daha sonra söz alan, öldürülen Nisa Ece’nin kız kardeşi Sakine Ece söz, ablasının sürekli şiddet gördüğünü belirterek sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, KADEM’in davaya katılma talebini kabul ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

KADEM BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Duruşma öncesi Ece ailesi ile birlikte kameralar karşısına geçen KADEM üyesi avukatlar davaya katılmak istediklerini belirtti. Avukat Betül Yanılmaz, "Sanığın her türlü takdir indiriminden yaralanmak isteyeceğini biliyoruz ve maktulun hatırasına da saygısızlık edeceğinden endişe ediyoruz, bu nedenle buradayız" dedi. Bedrettin Ece de, kardeşini boşanma davasına bir hafta kala öldürüldüğünü hatırlatarak sanığın cinayeti öncesinden planladığını söyledi. Bedrettin Ece, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

OLAY

Recep İnkçe, boşanma davası açan eşi Nisa Ece İnçke’yi, dışarıdan silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra 3 kez kurşunlayarak öldürmüştü.