Bosch dizel motoru yaşatabilecek mi

2015 yılında patlak veren dizel emisyon skandalı Volkswagen'e pahalıya patladı. Son tahminlerle dieselgate skandalının maliyeti 30 milyar dolara yaklaştı. Şirket, üst yönetimden birçok ismin istifasıyla birlikte kabarık bir suç listesi ile karşı karşıya kaldı.

FARKLI BİR EGZOZ SİSTEMİ GELİŞTİRDİ

Bu skandaldan sonra dizel otomobillerin geleceği de dünyada tartışma konusu olmaya başladı. Volkswagen'in iş ortaklarından olan Robert Bosch GmbH, dizel emisyonlarını yasal sınırın onda birine indiren bir egzoz sistemi geliştirdiğini iddia ediyor.

DİZEL MOTORLAR İÇİN CAN SİMİDİ OLABİLİR

Otomobile eklenecek yeni bir donanım gerektirmediği gibi soğuk havalarda da çalıştığı iddia edilen sistem ilerleyen dönemlerde geleceği tartışma konusu olan dizel motorlar için bir can simidi olabilir.

Ne kadar mal olacağı belirtilmeyen sistem, eski otomobillere entegre edilemeyecek ve sadece yeni otomobillerde kullanılabilecek Volkswagen'in hileli dizel motorlarındaki bir çok parçanın Bosch tarafından üretilmiş olması ve bu sebeple Volkswagen'e kesilen cezanın bir kısmının iş ortağı Bosch tarafından karşılanması Bosch'un ne kadar güvenilir olduğu sorusunu da akıllara getiriyor.