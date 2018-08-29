Boşluğa düşüşün hikayesi: Bihikaye

Usta çizer Gipi, dağılmış bir belleğin parçalarını bir araya topluyor. Bihikaye’de, insanın her seferinde geriye dönüşünün, imkanını bulduğunda tekrar yola çıkışının hikayesini anlatıyor.

(GIPI - Gian Alfonso Pacinotti)

BİHİKAYE

Silvano Landi, karısı tarafından yakın zamanda terk edilmiş 50’sinde bir yazardır. Kendi yaşam savaşının ve Birinci Dünya Savaşı’nı yaşayan büyükbabasının hikayesi bir zaman sonra karışır. Öyle ki, gerçek ile sanrılar zamanla farklı çizim teknikleri sayesinde tek bir hikayenin parçası oluverir.

Boşluğa düştüğünde insan elini ilk neye ya da kime uzatır? Gipi’nin çizimleriyle desteklenen bu hikaye, dağınık olan ne varsa bir araya toplayacak; sarsılmaya hazır mısınız?

Bihikaye

GIPI

Çev.: Ayla Meltem Görgün

Karakarga Yay.

S.: 128

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Damla Karakuş

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