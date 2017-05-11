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Bosna-Hersek'e kırmızı biber kıyağı

Kırmızı biberde gümrük vergisi Bosna Hersek için yüzde sıfır, diğer ülkeler için yüzde 56,2 ve yüzde 75 arasında olacak.

11.05.2017 - 09:50
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Kırmızı biberin gümrük vergileri yeniden belirlendi. Bosna Hersek için sıfır olarak uygulanacak gümrük vergisi diğer ülkeler için çeşitli oranlarda değiştirildi.

Bosna-Hersek'e kırmızı biber kıyağı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ithalat rejimi kararına ek karara eklenen dip notlara göre, halen AB, EFTA ülkeleri, Gürcistan, Güney Kore, Malezya, D-8 ülkeleri ve diğer ülkeler için yüzde 15 olarak uygulanan kırmızı biberin gümrük vergisi, 1 Temmuz'dan itibaren AB ve EFTA ülkeleri, Gürcistan, Güney Kore, D-8 ülkeleri ve diğer ülkeler için yüzde 75'e Malezya için yüzde 56.2'ye çıkarılacak.

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