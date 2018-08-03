Selen KALDIRIM/ [email protected]

Belki de Bosna’ya üzüm bağlarından, kayak merakınızdan ya da Mostar Köprüsü’nde bir selfie için gitmişliğiniz vardır ama bu seferki hedefiniz; ülkenin tren raylarında sörf yapmak. Doğu Ekspresi’ne, bilmem nereye ekspresine şimdilik ara verelim. İlla bir ‘çuf çuf’ merakınız varsa, yaz aylarında treni de, doğayı da, başkentini size yeniden sevdirecek Bosna Hersek’in Rüya Demiryolu’nda tren bileti almamak için kendinizi zor tutacağınız bir keşfe çıkalım.

O MANZARA SENİN, BU MANZARA BENİM

Dünyanın 18 rüya rotasından biri seçilen Saraybosna-Mostar tren güzergâhı ‘karaya seyir’ merakınızı yeniden şekillendiriyor. Başkent Saraybosna'daki istasyondan sabah saatlerinde hareket eden ve 'rüya demiryolu' olarak tanımlanan tren, iki saat süren yolculukta, dağ köyleri ve peyzajıyla büyüleyen manzaranın ardından Bosna Hersek'te zümrüt yeşili rengiyle bilinen Neretva Nehri'nin kıyısından Mostar'a ulaşıyor.

/Görseller Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır/

SANKİ O TRENDEYMİŞSİNİZ GİBİ…

Sanki Saray Bosna trenindeymiş ve cam kenarında oturuyormuşçasına görsel dolu, sana tren bileti aldıracak bir yolculuğa çıkıyoruz.

Bosna Hersek'in 'Rüya Demiryolu Güzergahı'

GEÇTİĞİN 99 TÜNELDEN SONRA MOSTAR’A ULAŞIYORSUN

Trenin son durağı Capljina şehri; yol boyunca toplam 99 tünelden geçerken her tünelin çıkışında sizi gözlerinizi kamaştıran bir renk cümbüşü karşılıyor.

SAVAŞTAN SONRA YENİDEN RAY ÜSTÜNDE

Tarihte 1800'lü yıllara dayanan Saraybosna-Mostar tren hattı, geçmişte birçok yere ulaşım sağlıyordu. Bosna Savaşı'ndan (1992-1995) sonra ülkenin yeniden raylarla buluşması, hem kendi halkını hem de sizi nostaljik bir havaya sokuyor. Bu iki güzergâh arasında 160 Kilometre yol gidiyorsunuz. Camdan dışarıyı seyrederken boyun fıtığı olabilirsiniz. Öyle güzel bir güzergah...

Tren, bu güzergâhtan gelecek ayın sonuna kadar yolcularını ağırlamaya devam edecek.