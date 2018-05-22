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Bosna Hersek'in toplu ulaşımına Türkiye desteği sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya 15 otobüs daha hibe edildi.

DHA | 22.05.2018 - 11:58..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hibe edilen, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından nakliyesi yapılarak Saraybosna'ya ulaşan 15 otobüs, bugünden itibaren Saraybosnalıların hizmetine giriyor. Son araçlarla birlikte İBB'nin Bosna Hersek'e hibe ettiği toplam otobüs sayısı 60'a çıktı.

Bosna Hersek'in toplu ulaşımına Türkiye desteği sürüyor

TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE

Öte yandan, otobüslerin üzerinde Boşnakça 'İstanbul'un Saraybosna'ya hediyesidir' ve İngilizce 'Teşekkürler Türkiye' yazıları dikkat çekti.

Saraybosna Toplu Ulaşım Şirketi (GRAS) yetkilisi Senad Mededovic, bugüne kadar İETT tarafından 45 otobüsün kendilerine hibe edildiğini söyledi. 15 otobüsün daha GRAS'a ulaştığını belirten Senad, "Hibeden dolayı halk çok memnun. Bu hizmet onlara veriliyor. GRAS büyük sıkıntılar yaşadı; fakat bu yardımla birlikte daha sağlam bir şekilde işletilecek." diye konuştu.

Bosna Hersek'in toplu ulaşımına Türkiye desteği sürüyor

BOSNA HERSEK'TE 850 PROJE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TİKA Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı, toplam 60 otobüsün İBB tarafından Saraybosnalılara hibe edildiğini belirterek, "Saraybosna GRAS ulaştırma şirketine İBB tarafından hibe edilen ve başkanlığımız TİKA tarafından nakliyesi gerçekleştirilen 15 adet otobüsün açılış töreni gerçekleştirilecek. Biz bu otobüslerin Saraybosna halkının hizmetine sunulmasından dolayı mutluluğumuzu ifade etmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 45 adet otobüs Saraybosna halkının hizmetine sunulmuştu. 22 Mayıs itibarıyla da İBB'nin hibe ettiği 15 adet otobüs Saraybosna yollarında hizmet vermeye, Saraybosna halkının hizmetine sunulmuş olacak." dedi.

İBB, İETT ve GRAS'a katkılarından dolayı teşekkür eden Alımcı, "Balkanlar'ın incisi dost ve kardeş ülke Bosna-Hersek, ülkemiz nezdinde her alanda olduğu gibi kalkınma iş birliği alanında da özel bir yere sahip. TİKA olarak eğitim, sağlık, kültür, idare altyapılarının yenilenmesi, ortak tarihi mirasımızın restore edilmesi başta olmak üzere birçok sektörde projelerimizi yürütmeye devam ediyoruz. Bosna-Hersek'te bu zamana kadar yaklaşık 850 projeyi gerçekleştirdik. Bu projelerimizle hem Bosna-Hersek hem de Türkiye arasındaki iletişimin, iş birliğinin artırılmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Bosna Hersek'in toplu ulaşımına Türkiye desteği sürüyor

'KONYA' TRAMVAYLARI İLE YÜK AZALDI

Daha önce Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilen 20 tramvay ile Saraybosna'da toplu taşımanın yükü azaldı. Tramvayların üzerinde bulunan 'Konya' ve 'Saraybosna' yazıları dikkat çekiyor. 20 tramvayın 2014 yılının Eylül ayında Bosna-Hersekli yetkililerle yapılan protokolün ardından Saraybosna'ya bağışlanması kararı alınmıştı.

Bosna Hersek'in toplu ulaşımına Türkiye desteği sürüyor

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