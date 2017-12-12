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Bosna Hersek'te 20 kişi aynı anda piyano çaldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da müzik okulu öğrencileri aynı anda piyano çalarak Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

AA | 12.12.2017 - 17:42..
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  2. Kültür Sanat

Saraybosna'daki tarihi kütüphane binasında gerçekleştirilen rekor denemesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TEK PİYANODA GALOP MARCHE'Yİ ÇALDILAR

İtalya'da 2014 yılında 18 kişiyle yapılan "en fazla kişiyle piyano çalma" rekorunu kıran Bosnalı 20 öğrenci, Fransız besteci Albert Lavignac'ın "Galop Marche" isimli eserini tek bir piyanoda çalarak bu alanda yeni rekorun sahibi oldu. Ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandılar.

Bosna Hersek'te 20 kişi aynı anda piyano çaldı

Bosna Hersek'te 20 kişi aynı anda piyano çaldı VİDEO

4 AY ÇALIŞTILAR

Etkinliğin organizatörü Tattile Piyano ve Müzik Derneğinin Başkanı İva Pasic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin müziğe olan ilgisini artırmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek rekor denemesine eylül ayından beri hazırlandıklarını ifade etti.

Piyano çalarak rekor kırdılar GALERİ

Bosna Hersek'te 20 kişi aynı anda piyano çaldı

"İLGİNÇ BİR DENEYİM"

Etkinliğe katılan Bosnalı besteci Djordje Jovancic de 20 kişinin aynı anda aynı eseri tek bir piyanoda çalmasının son derece ilginç bir deneyim olduğunu kaydederek "Burada verilen mesaj, büyük özveri ve çaba sonucu yapılan çalışmaların mutlaka meyvesini vereceğidir." ifadelerini kullandı.

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