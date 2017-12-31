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Bosna Hersek'te camiye saldıran futbolcu gözaltına alındı

Rapid Wien futbolcusu Dejan Ljubicic ile Wiener Neustadt'lı Daniel Sudar, Bosna'nın Kiseljak şehrinde bir camiye bira şişesi fırlattıkları için gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 31.12.2017 - 06:07..
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Bosna Hersek'te camiye saldıran futbolcu gözaltına alındı

Bosna Hersek'te camiye saldıran kişilerin kimliğinin ortaya çıkması Avrupa'da büyük bir şaşkınlık yarattı. Bosna Hersek'te gerçekleşen olayda camiye bira şişesi atanların, Rapid Wien’in Avusturyalı oyuncusu Dejan Ljubicic olduğu ortaya çıktı.

Bosna Hersek'te camiye saldıran futbolcu gözaltına alındı

LJUBİCİC GÖZALTINA ALINDI

Wiener Neustadt forması giyen arkadaşı Daniel Sudar ile noel tatili için gittiği Bosna Hersek, camiye bira şişesi atan Ljubicic gözaltına alındı.

Olayın ardından açıklama yapan Ljubicic, "Yaptığım hata için çok üzgünüm. O anda bana ne oldu bilmiyorum ve sadece özür dileyebilirim. Kişisel olarak da gidip özür diledim ve sadece camiye verdiğim hasarı karşılamakla kalmayıp yerel dini topluluklara bağış yapacağım." ifadelerini kullandı.

Avusturyalı futbolcu camiye saldırdı VİDEO

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