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Bosna Hersek'te Fetih Şenlikleri düzenlendi

Fatih Sultan Mehmet'in Bosna Hersek'i fethi sırasında Sanski Most'ta askerlerine cuma namazı kıldırdığı Musalla'da Fetih Şenlikleri yapıldı.

AA | 07.07.2018 - 10:23..
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Bosna Hersek İslam Birliği tarafından Donji Kamengrad kasabasındaki Musalla mevkisinde düzenlenen şenliğe, Türkiye'den izcilerin yanı sıra civardaki yerleşim birimlerinden çok sayıda insan katıldı.

Ellerinde Bosna Hersek ve Türkiye bayraklarının yanı sıra İslam'ı simgeleyen ay-yıldızlı yeşil bayraklar taşıyan insanlar, geleneksel kıyafetleri ve fesleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Bosna Hersek'te Fetih Şenlikleri düzenlendi

FATİH SULTAN MEHMET İLE ÖNEM KAZANDI

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasıyla başlayan program, Musalla'da cuma namazının kılınmasıyla tamamlandı.

Cuma namazını kıldıran Bihac Müftüsü Hasan Makic, Musalla'nın kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirterek, Fatih Sultan Mehmet'in buraya gelirken İslam'ı da beraberinde getirdiğini ve bu nedenle buranın önemli olduğunu söyledi. Hasan Makic, Osmanlı'nın getirdiği kültür ve medeniyetin Bosna Hersek'e bir hediye olduğunu dile getirdi.

Bosna Hersek'te Fetih Şenlikleri düzenlendi

EN ÖNEMLİ ETKİNLİK

Bosna Hersek İslam Birliği Din İşleri Müdürü Nusret Abdibegovic de Sanski Most şehrinin şenliğe ve Musalla'daki bu geleneğe sahip çıktığını belirterek bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Una-Sana Kantonu (USK) Başbakanı Husein Rosic ise Fetih Şenlikleri'nin bölgedeki en önemli etkinliklerden olduğunu kaydederek, Musalla'nın Fatih Sultan Mehmet'in İslam'ı buraya getirişinin bir anıtı olduğunu kaydetti.

Bosna Hersek'te Fetih Şenlikleri düzenlendi

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Türkiye İzcilik Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Alaattin Yurdakul da şenliklere Türkiye'den 35 izciyle katıldıklarını belirterek, "Buradaki insanlarla sıcak bir iletişimimiz oldu. İzcilerimiz kimisinin ağladığını, kimisinin onları kucakladığını gördü." dedi.

Fetih Şenlikleri kapsamında, Sanski Most'ta hafta boyunca Kuran-ı Kerim geceleri ve ilahi konseri düzenlendi

Bosna Hersek'te Fetih Şenlikleri düzenlendi

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