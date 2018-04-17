Bosna Hersek'teki piramitleri kaçınız biliyor?

Aybüke SENGİR / [email protected]

Bosna Piramitleri’ni kimileriniz duymuş olabilir ancak fark ettiğim, çoğunluğun bu piramitlerden haberinin olmaması. Belki de fark etmemiz istenmedi. Eğer gerçekten varsa tüm tarih kitaplarının yeniden yazılması gerekmez mi?

DÜNYANIN EN ESKİ PİRAMİDİ BOSNA’DA

Bosna’nın Visoko kentinde bulunan vadide 220 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek piramidi ‘Güneş Piramidi’ dışında başkaları da var. Ay Piramidi, Ejderha Piramidi, Aşk Piramidi, Toprak Ana Piramidi, Nehir Piramidi… İşin tuhafı 12 bin yıllık piramitler, uzun zaman dağ sanıldı. Çünkü görüntüsü dağı andırıyordu. Piramitlerin üzeri 1 metre kadar toprak kaplı, altından yapı blokları çıkıyor. En eskisi ise 12 bin yıllık, yani dünyanın en eski piramidi olma özelliği taşıyor.

GÜÇLÜ BİR MEDENİYETİN İZLERİ

Semir Osmanağiç'e göre, Mısır ve Peru'dakilerle birlikte Bosna'daki piramidi de, tarihin derinliklerinde kaybolmuş güçlü bir medeniyet kurmuş olabilir. Arkeolojik kazılarda, piramidin bir yüzeyi olduğu düşünülen bir duvara, ve merdiven kalıntılarına ulaşmışlar.

BOSNALI ARKEOLOG KEŞFETTİ

Bosnalı arkeolog Semir Osmanağiç’e göre asıl hazine, bu tepenin içinde yer alan ve 12 bin yaşında olan bir piramit. İddiasına göre tepenin içinde yer alan yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki piramit, içinde odalar ve koridorlar barındırıyor. Bir de piramitlerin içinde tünel keşfediliyor.

ÜÇ FARKLI KÜLTÜR YAŞAMIŞ

Bosna Piramitler Vadisi altında tüneller, su havuzları ve odalar ağı, yine Osmanağiç tarafından bulundu. Birçok bilimsel ve jeoradar ölçümler sonucu bu labirentin onlarca kilometre uzunluğunda olduğunu ortaya çıkarmayı başardı. Tünelde ayrıca üç farklı kültürel seviye bulunuyor: Tünelin içinde bulunan megalitleri oraya yerleştiren 32.000 yıllık ilk uygarlık, en az 10.000 yıl önce tünelleri ve piramitleri yapan uygarlık ve tünellerle birlikte odaları malzemeyle doldurarak kapatan, 5.000 yıl önce yaşamış uygarlık var.

RAVNE TÜNELİ’NİN GİZEMİ

Ravne tünelinin yeraltında tüm piramitleri birbirine bağladığı tahmin ediliyor. Bosna piramitlerine kuş bakışı bakarsak kutsal geometri henüz piramitlerin konumundan başlıyor ve Bosna piramitler vadisi adı verilen geniş bir alana yayılıyor. Merkezinde bir kuvarz kristali bulunan seramik megalitler, yeraltı sularının da etkisiyle yüksek elektromanyetik enerji üretiyor.

MISIR PİRAMİTLERİ GİBİ ÖZELLİKLER TAŞIYOR

Tünellerde negatif radyasyon hiç yok, hava dolaşımı kusursuz ve negatif iyon yoğunluğu normalden onlarca kat daha fazla. Bu nedenle içerideki hava, bakteri ve virüslerden tamamen arınmış durumda. Tüm bunlar Mısır’daki piramitlerle aynı özelliği taşıdığını gösteriyor.

Osmanagiç ve iki bin gönüllü kazı çalışmalarına hala devam ediyor. Piramidin bulunduğu Visoko kenti turist akınına çoktan uğradı bile.