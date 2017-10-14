Bosna Hesek'te 650 kilo börek pişirildi

Başbakan Yıldırım, "Suriye ve Irak hudutlarımızda, bir şer kuşağı oluşturulmaya çalışılıyor" dedi.

Nevşehir'de bir kahveye çay içmek için gelen CHP lideri, 11 yaşındaki Ali'ye "Koltuğumu sana vereceğim" dedi.

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Tuzla şehrinde "dünyanın en büyük böreği" unvanını elde etmek için 650 kilogramlık börek pişirildi.

Bangladeş basınına göre, bir filin, bölgedeki Arakanlı Müslümanlara saldırması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

1 İlber Ortaylı'ya güzel kadınlar soruldu Ortaylı, Türklerin öncelikle Rusya olmak üzere dışa açıldığını, dış evliliklerin başladığını söyleyerek "Güzel bir kombinasyon oldu" dedi.

2 Abdülhamid eğitimde geri kalan bakanları azarladı Osmanlı Devleti'nin önemli padişahlarından Abdülhamid Han'ın ve o dönem Osmanlı'sının anlatıldığı dizi yine ekrana kilitledi.

3 Yeni iPhone'ların fiyatı belli oldu Apple'ın yeni telefonlarını tanıttığı lanman 12 Eylül tarihinde gerçekleşti, Türkiye'de 8, 8 Plus ve X'lerin satış fiyatı belli oldu.

4 ABD medyası havalimanına bomba koyanı görmezden geldi Geçtiğimiz cuma ABD'de havalimanına bomba bıraktıktan sonra yakalanan bir terörist ABD medyasında beyaz Amerikalı olduğu için yer almadı.

5 Helin Palandöken'i öldüren cani, tutuklandı Helin'i katleden Mustafa Yetkin 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklandı. "Ateş ettiğimi kabul ediyorum" dedi.

6 TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi CHP lideri TÜSİAD'ı "kimseyi ürkütmeden nasıl bir dil kullanacağı arayışında" sözleriyle eleştirmişti.