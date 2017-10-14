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Bosna Hesek'te 650 kilo börek pişirildi

Bosnalılar Tuzla şehrinde "dünyanın en büyük böreği" unvanı için 6 saatte börek hazırladı.

14.10.2017 - 16:52
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Yaklaşık 6 metre çapındaki tepsiye yerleştirilen 650 kilogramlık börek, etkinliğin gerçekleştiği şehir merkezindeki Özgürlük Meydanı'na bir vinç yardımıyla indirildi.

REKOR DENEME

Hazırlanması altı saat süren böreğin bir bölümü, Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinin ölçümlerinin ardından meydandaki kalabalığa ikram edildi.

Bosna Hesek'te 650 kilo börek pişirildi

BÖREĞİN BİR KISMI DAĞITILDI

Etkinliğin organizatörü Omer Isovic, buradaki açıklamasında, rekor denemesiyle Bosna Hersek'in geleneksel mutfağına dikkat çekmek istediklerini belirterek, "Böreğin bir kısmını bizim için 24 saat çalışan itfaiyecilere, polislere ve hastane çalışanlarına göndereceğiz." dedi.

Bosna Hesek'te 650 kilo börek pişirildi

YETKİLİLER 3 AY İÇİNDE HABER VERECEK

Isovic, rekor denemesinin sonucuna ilişkin yaklaşık üç ay içinde Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinden cevap almayı umduklarını söyledi.

Bosna Hesek'te 650 kilo börek pişirildi

Bosna Hesek'te 650 kilo börek pişirildi

Bosna Hesek'te 650 kilo börek pişirildi

Bosna Hesek'te 650 kilo börek pişirildi

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