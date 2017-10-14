Bosna Hesek'te 650 kilo börek pişirildi

Yaklaşık 6 metre çapındaki tepsiye yerleştirilen 650 kilogramlık börek, etkinliğin gerçekleştiği şehir merkezindeki Özgürlük Meydanı'na bir vinç yardımıyla indirildi.
REKOR DENEME
Hazırlanması altı saat süren böreğin bir bölümü, Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinin ölçümlerinin ardından meydandaki kalabalığa ikram edildi.
BÖREĞİN BİR KISMI DAĞITILDI
Etkinliğin organizatörü Omer Isovic, buradaki açıklamasında, rekor denemesiyle Bosna Hersek'in geleneksel mutfağına dikkat çekmek istediklerini belirterek, "Böreğin bir kısmını bizim için 24 saat çalışan itfaiyecilere, polislere ve hastane çalışanlarına göndereceğiz." dedi.
YETKİLİLER 3 AY İÇİNDE HABER VERECEK
Isovic, rekor denemesinin sonucuna ilişkin yaklaşık üç ay içinde Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinden cevap almayı umduklarını söyledi.