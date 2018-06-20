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Bosna katili Paris'te yakalandı

Bosna’da 59 sivili öldüren savaş suçlusu Sırp Radomir Susnjar, Fransa’nın başkenti Paris’te tutuklandı.

İHA | 20.06.2018 - 09:27..
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1992 yılında eski Yugoslav Savaşı döneminde bir kasabada 59 kişiyi öldürmekle suçlanan Radomir Susnjar pazartesi günü tutuklandı.

Bosna katili Paris'te yakalandı

59 SİVİLİN KATİLİ

Danıştay bugün sanığın hakkındaki iade talebine karşı son temyiz başvurusunu reddetti. Böylece Susnjar, Saint Denis’de İnsanlık Suçlarıyla Mücadele Ofisine bağlı polis ekipleri tarafından tutuklandı.

62 yaşındaki adam, Videgrad şehrinde Nisan-Temmuz 1992 ayları arasında evlerini ateşe vererek 59 Müslüman sivili öldürmekle suçlanıyor. Eylemi eski Yugoslavya döneminde, Müslüman Bosna’da Sırplar tarafından yürütülen etnik temizlik çerçevesinde gerçekleştirdiği sanılıyor.

ÖNEMLİ BİR İSİM

Adaletten kaçmak için uzun bir süre bir adaşlık durumunun söz konusu olduğunu savunan zanlıyı kendi suç ortakları ele verdi. Üyesi olduğu "beyaz kartallar" adlı paramiliter oluşumun şefi Milan Lukic, 2012 yılında eski Yugoslavya Uluslararası Mahkemesi tarafından benzer suçlamalarla dava edilerek hüküm giydi. Milan Lukic, suç ortağının Radomir Susnjar olduğunu açıkladı.

Öte yandan Fransız makamlarından sanığın iadesini talep etmek için Bosna’nın bir haftalık süresi bulunuyor.

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