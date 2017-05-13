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Bosna Savaşı'nın 7 kurbanı toprağa verildi

Bratunac şehrinde 1992-1995'te katledilen ve bedenlerine yıllar sonra toplu mezarlarda ulaşılan Boşnak kurbanlar için cenaze töreni yapıldı.

13.05.2017 - 01:47
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Bratunac'taki Veljaci Şehit Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine yaklaşık 2 bin kişi katılırken, toprağa verilen 7 Boşnak arasında, en genç kurbanın henüz 2 günlükken hayatını kaybeden Emir Suljic olduğu bildirildi.

Bosna Hersek İslam Birliğinden İsmail Smajlovic'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, Resad Salihovic, Ramo Hasanovic, Sahbaz Sinanovic, Mirsad Memic, Saban Salkic, Samir İbisevic ve Emir Suljic'in cenazeleri dualar eşliğinde defnedildi.

Bosna Savaşı'nın 7 kurbanı toprağa verildi

Smajlovic, cenaze törenin ardından yaptığı konuşmada, savaşta yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaşmanın önemine işaret etti.

Henüz 38 yaşındayken katledilen Saban Salkic'in kız kardeşi Sadeta Mehmedovic, ağabeyinin, Mayıs 1992'de önce polis karakolunda dövülerek tanınmayacak hale getirildiğini, daha sonra bir gençle zincirlenerek infaz edilmek üzere Bjelavac'a götürüldüğünü anlattı.

Bosna Savaşı'nın 7 kurbanı toprağa verildi

Savaşta 52 yakınını kaybettiğini aktaran Mehmedovic, ağabeyinin öldürüldüğü ana şahitlik ettiğini ifade ederek "Evimin karşısında, Voljavica Camisi'nin önünde öldürüldü. (Sırp askerler) arabalarını orada durdurmuşlardı, belki de arabaları tam da orada bozulmuştur. Arabadan çıkıp bir evin bahçesine kaçmayı başaran ağabeyimle diğer gencin peşine düştüler, evin arkasına saklanmaya çalışırlarken, etraflarını sararak öldürdüler. İkisi birbirinin üzerine yığıldı." şeklinde konuştu.

Bosna Savaşı'nın 7 kurbanı toprağa verildi

2 GÜNLÜKKEN HAYATINI KAYBETTİ

Bugün cenaze namazı kılınanlar arasındaki en genç kurban Emir, annesi Raza'nın hamileliğinin yedinci ayında dünyaya gelmiş, küvöze alınmadığı için 9 Mart 1993'te 2 günlükken hayatını kaybetmişti.

Veljaci Şehit Mezarlığı'na 11 yıl içinde 302 Bratunaclı Boşnak defnedilirken, 250 kişinin hala kayıp olduğu, 40 kurbanın ise şehit mezarlığı kurulmadan önce farklı mezarlarda toprağa verildiği kaydedildi.

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